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Гонконг выращивает стартапы и связывает их с лучшими вузами мира

 Chris Burns
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Гонконг выращивает стартапы и связывает их с лучшими вузами мира
Авторское право  euronews

В Гонконге начинающие компании наращивают свой инновационный потенциал, сотрудничая с университетами и лабораториями и пользуясь промышленной мощью района Большого залива.

Корни уходят... в парк

Настоящий инкубатор для молодых компаний - местный Научно-технологический парк, в нем исследовательские кластеры под названием InnoHK развивают международное партнерство.

Health@InnoHK занимается вопросами здравоохранения, а AIR@InnoHK - искусственным интеллектом и робототехникой.

Нэнси Ип, директор Гонконгского центра нейродегенеративных заболеваний, рассказала, что по линии парка наладила сотрудничество с с Университетским колледжем Лондона и Стэнфордским университетом. "Один из проектов, в рамках которого мы с ними сотрудничаем, касается разработки анализа маркеров в крови для выявления болезни Альцгеймера, - уточнила женщина. - Для нас эта программа очень интересна, ведь она демонстрирует потенциал партнерства между тремя нашими институтами. По мере старения населения планеты распространенность нейродегенеративных заболеваний - болезней возраста - значительно увеличивается".

По словам ученых, Научный парк в Гонконге обеспечиваетсовременнуюинфраструктуру для инновационных технологических решений. "Все эти молодые биотехнологические компании могут установить множество синергетических связей, взаимодействуя друг с другом на площадке парка", - считает Нэнси Ип.

Футболка с датчиками и репортерные клетки

В проектах группы AIR@InnoHK участвует Центр перцептивного и интерактивного интеллекта при Китайском университете Гонконга. Его команды совместно с Массачусетским технологическим институтом и другими учреждениями работают над созданием электронного текстиля.

Хелен Менг, директор центра, поясняет: "Датчики в одежде пригодятся для реабилитации, а также в спорте. Когда спортсмены тренируются, сенсоры фиксируют динамику их движений".

Одним из стартапов, вошедших в гонконгскую экосистему, стала французская компания Invivogen. Она разрабатывает инструменты для передовых биологических исследований. Саобинн Ли, коммерческий директор компании, показал свой флагманский продукт - репортерные клетки, встроенные в девайс. "Все это нужно для разработки вакцин, - показывает и рассказывает эксперт. - Например, авторы исследования после проведения вакцинации используют наши репортерные клеточные линии для измерения иммунного ответа".

Ученый отмечает: для подобных исследований нужен проточный цитометр, его цена может достигать до полумиллиона долларов, однако Научный парк предоставил команде такое устройство.

Впереди - только рост

Каковы пути развития Научных парков ? Альберт Вонг - гендиректор корпорации HKSTP, занимающейся их управлением. Под его патронатом - более тысячи компаний.

Вонг представляет будущее научно-технологического сообщества так: "Мы должны расти по экспоненте, опираясь на наши основные преимущества, в том числе на фундаментальные исследования и доступ к рынку. Всю свою жизнь я работал в транснациональных корпорациях, в основном в западных компаниях, несколько лет провел в очень крупной группе. Я работаю в сфере слияний и поглощений, корпоративного управления. Общее правило - ограниченность ресурсов и необходимость использовать их максимально эффективно".

По словам Вонга, парки делают ставку на самые передовые технологии.

"У нас есть электронные, биомедицинские лаборатории доступ к большим данным, роботы, искусственный интеллект, - перечисляет он. - Мы открываем для специалистов доступ в виртуальные лаборатории, так людям не приходится покупать все это дорогостоящее оборудование, они могут сразу приступить к разработкам".

Еще один огромный плюс - перспективный рынок в районе Большого залива вокруг Гонконга.

"80 миллионов человек живут в пределах одного-двух часов езды на автомобиле. Это огромная возможность. Гонконг также может сыграть свою роль в распространении технологий из Китая в Юго-Восточную Азию", - убежден Альберт Вонг.