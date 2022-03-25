Япония финансирует расширение порта Туамасина на Мадагаскаре

МАДАГАСКАР НАЛАЖИВАЕТ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МОСТЫ

Грузовместимость порта Туамасина увеличилась в 4 раза, хороший стимул для экономического роста и укрепления торговых связей в индо-тихоокеанском регионе. В этом масштабной проекте Мадагаскар может рассчитывать на инвестиции и инженерную экспертизу из Японии.

Порт Туамасина, расположенный на северо-восточном побережье острова, называют экономическим мотором Мадагаскара. Он соединяет остров с другими странами Африки, Европой, Азией, например, нефтяными монархиями Персидского залива. Через Туамасину проходят 80% товаров, отправляющихся на экспорт или прибывающих в страну: от продовольствия до автомобилей. Но население Мадагаскара растёт, и порт нуждается в постоянном развитии, чтобы отвечать вызовам, стоящим перед страной.

Кристиан Эдди Авеллен, генеральный директор порта Туамасина: "Существущие инфрастурктуры порта устарели, им уже 50 лет. Сейчас функционирует только один контейнерный терминал, но его площадь и глубина недостаточны".

Сегодня ведётся строительство нового терминала длиной в 470 метров и новой зоны хранения контейнеров. Глубина существующего терминала будет увеличена. Благодаря этим масштабным работам порт примет ещё больше грузовых кораблей, в том числе крупногабаритных.

Деймон Эмблинг, Euronews: "Сегодня через порт проходят около 250 000 контейнеров ежегодно. Вскоре это число может увеличиться до миллиона".

Порт Туамасина euronews

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Расширение порта Туамасина – один из крупнейших инфраструктурных проектов в Африке. Для того, чтобы его осуществить, необходимо подготовить блоки из водостойкого бетона. Их изготавливают прямо на месте. Чтобы увеличить брейкватер на 345 метров, потребуется более четырёх с половиной тысяч бетонных конструкций.

Согава Кота, инженер-строитель, Penta-Ocean Construction Company Ltd: "При строительстве волнореза мы используем гидролокатор 4D, он позволяет операторам судов определить его местонахождение в режиме реального времени".

Как только новый волнорез будет сдан, прямо в море начнется строительство новых плавучих установок. Движущая сила проекта – партнерство, которое Мадагаскар заключил с Японией. Японцы не только предоставили кредит на цели развития, страна восходящего острова поставляет также инженеров.

Строительство волнореза euronews

Тагучи Харухиро, топ-менеджер, Penta-Ocean Construction Company: "20 японцев и 50 представителей других стран обучают инженерно-строительным технологиям 600 мадагаскарцев, работающих на стройке, и 100 других местных сотрудников".

Ситрака Жан Д’Анни Рабеманжакасоа, инженер-строитель, Penta-Ocean Construction Company Ltd: "Я впервые работаю с японским коллегой, я так счастлив, что я могу быть ещё более полезен для моей страны благодаря моим новым навыкам".

Эммануэль Жулио Ражаонази, отдел по развитию нового терминала порта Туамасина: "Я многому научился, работая с японцами. До того, как приступить к работе над проектом, мы прошли обучение в Японии".

Япония уже давно финансирует инфраструктурные проекты на африканском континенте, внося свой вклад в создание экономически свободного и открытого индо-тихоокеанского пространства. В этом также участвуют Австралия, Индия, США и другие игроки. Порт Туамасина несомненно находится в центре этой глобальной системы.

Танака Каори, глава представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA): "Этот проект направлен на укрепление торговых связей в регионе через строительство качественной инфраструктуры. Японское правительство полагает, что мироустройство, основанное на свободной и открытой торговле и развитии принципов верховенства закона в странах индо-тихоокеанского региона, обеспечит всем мир и благополучие".

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Стройка в порту также стимулирует развитие города Туамасина и всей страны. На Мадагаскаре вскоре появятся новые автомагистрали и железнодорожные ветки, а в столице Антананариву откроется новый пассажирский и грузовой хаб.

Дина Харинири Ракотомалала, генеральный директор по морскому, речному и воздушному транспорту, Министерство транспорта и метеорологии Мадагаскара: "Этот проект укрепит связи Мадагаскара с континентальной Африкой и Азией. Наша страна будет лучше интегрирована в экономику региона".

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