Гонконг переживает музейный бум и поддерживает начинающих художников

В Гонконге чтят культурные традиции, создают новые и располагают великолепными площадками для демонстрации арт-коллекций. Не случайно этот мегаполис притягивает ценителей искусства, художников, экспертов, завоёвывая репутацию международного культурно-просветительского хаба.

Музей нового типа

Уникальная площадка модернистского и современного искусства, музей "М+ "плюс был открыт в Гонконге в прошлом году. Он демонстрирует визуальную культуру 20 и 21 веков, охватывающую изобразительное искусство, дизайн и архитектуру, а также движущееся изображение.

Строительство комплекса, который обещает стать азиатским конкурентом лондонской галереи "Тейт Модерн" и парижского Центра Жоржа Помпиду, заняло без малого десять лет.

Директор "М+" Суания Раффель рассказывает: "Музей открылся в ноябре прошлого года, за это время мы приняли более миллиона посетителей. В некотором смысле наш музей - отражение наших амбиций. Идет ли речь о гигантском светодиодном экране с видом на остров Гонконг, идет ли речь о спросе на наши кинозалы, наш учебный центр, просто о том, сколько людей приходят посмотреть наши коллекции!"

В стенах музейного комплекса "М+". Euronews

Директор рассказывает об одной из самых ярких работ, выставленных в настоящее время."Сейчас на нашем светодиодном экране представлена работа Эллен Пау, известной художницы из Гонконга, которая называется "Форма света". Те, кто находится вне Гонконга, могут насладиться экспонатами в онлайне", - уточняет Раффель.

Арт-обмен с Пекином

Еще одно место, недавно открывшее свои двери - Гонконгский музей императорского дворца, в котором выставлены сотни экспонатов из одноименного музея Пекина.

Музей императорского дворца в Гонконге. Euronews

Луи Нг, директор музейного комплекса, комментирует: "Впервые в Гонконге появился музей мирового класса с постоянной экспозицией традиционного китайского искусства, с художественными сокровищами, переданными во временное пользование из Дворцового музея."

Одна из временных выставок, которая представлена в музее Гонконга, посвящена диалогу современного дизайна и традиционных ремесел.

"Да, выставка демонстрирует все жемчужины из коллекции Дворцового музея. Экспонаты олицетворяют вершины мастерства и дизайна, - подтверждает Нг. - Приведу пример - ларец для хранения льда, он изготовлен в 18 веке мастерами династии Цин. Это пример великолепной работы с металлом. Император собирал лед зимой и хранил его в специальных холодных комнатах. Летом от ледяной глыбы откалывали куски, красиво нарезали их и помещали в подобные богато украшенные ларцы".

Oi!: приветствие и шанс для молодых

В числе новых достопримечательностей культурного Гонконга -- прошедший реконструирую арт-район Oil Street, здесь помогают начинающем художникам в рамках проекта Oi!

Лесли Лау - один из руководителей проекта. "Мы хотим создать пышущее молодостью и энергией пространство для молодых, для творческого сообщества. На английском Oi! будет звучать как "Привет!"

Для Лесли Лау эта площадка – настоящий трамплин для молодых мастеров. "Экосистема искусства и культуры в Гонконге в последние годы сильно развилась и диверсифицировалась. Площадка Oi! становится своего рода инкубатором для молодых гонконгских художников".

Инкубатор молодых художников. Euronews

В проекте участвуют приглашенные кураторы, такие как Ченг Юнг. Они налаживают связи с местными мастерами и организуют выставки в районе Oil Street. "Мы пригласили шестерых художников попробовать реализовать свои идеи, - рассказывает Юнг. - Oi!дает им возможность свободно развиваться, им не нужно бороться за продажу своих работ, так что они могут наработать опыт в самых разных областях".

Подобные арт-проекты – небольшая, но важная часть развивающегося художественного пространства Гонконга. В мегаполисе искусство и культура служат и эстетическим задачам, и идее общего улучшения, качества жизни, гармонизации общества. Это подтверждает директор "М+" Суания Раффель: "Верно говорить, что культурный район Западный Коулун привносит что-то существенное в жизнь города, ведь некоторые наши учреждения расположены в парках. Подобный поиск благополучия, особенно после пандемии, важен как никогда. Мы предлагаем место, где можно, с одной стороны сделать паузу, отдохнуть, расслабиться, но где можно также учиться, развлекаться и ставить новые задачи".