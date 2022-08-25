Запорожская АЭС вновь подключена к сети

Электроснабжение со стороны Запорожской АЭС восстановлено — об этом сообщают российские оккупационные власти.

В украинском "Энергоатоме" ранее заявили, что АЭС впервые в истории полностью отсоединялась от сети: из-за пожаров дважды отключалась последняя, четвёртая высоковольтная линия станции, а остальные три давно не работают из-за российских обстрелов.

Это произошло на фоне подготовки визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую станцию.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

"Нам необходима система полной безопасности. Безопасности в физическом смысле, когда по тебе не стреляют. Это аспект, о котором необходимо позаботиться. Мы ведь собираемся проходить через зону конфликта. Кроме того, мы должны точно определить условия миссии, что мы будем там делать с группой экспертов, когда доберёмся туда".

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что эксперты отправятся уже в ближайшие дни.

В Москве же в обострении ситуации обвиняют Киев, а в нанесении ударов по АЭС — вооружённые силы Украины. Госдума призвала ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины прекратить обстрелы.

Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы РФ:

"Мы сейчас охраняем не только станцию, не только свои интересы и интересы жителей Донбасса, Новороссии — мы сейчас защищаем их всех, всю Европу и весь мир. Потому что эта авария, случись не дай бог она, ударит по всему миру".

На Западе в то же время призывают Россию незамедлительно вывести войска с территории атомной станции и вернуть её под полный контроль Киева и украинской энергосистемы. В ООН накануне заявляли, что отключение АЭС от сети будет иметь катастрофические гуманитарные последствия, особенно в свете приближающейся зимы.