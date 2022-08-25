Из-за цен на газ остановится завод удобрений в Литве

Из-за высоких цен на газ прекращает работу крупнейший в странах Балтии завод удобрений: литовский Achema в сентябре остановит производство. Комплекс и так уже почти год работает лишь на треть мощности. В апреле Литва отказалась от российского газа, и Achema стал закупать топливо на западе и получать по морю.

Рамунас Миляускас, директор завода Achema:

"В прошлом году мы платили около 60 евро за мегаватт-час, и в то время это была рекордная цена. Теперь газ стоит 280 евро за мегаватт-час. Цена выросла в четыре раза. А удобрения подорожали вдвое, потому что они поступают также из третьих стран".

Achema — крупнейший в Литве потребитель природного газа. Предприятие лишь в июле получило кредит на 40 млн евро. Теперь в руководстве говорят, что если комплекс продолжит работу, то попросту обанкротится.

На заводе работают 1250 человек. 5% сотрудников планируют уволить, некоторые останутся обслуживать и охранять остановленное оборудование, остальных отправят по домам.