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мир

Реактор в Словакии все-таки будет запущен

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 Viktoria Sinkevich
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АЭС Моховце
АЭС Моховце   -   Авторское право  AP Photo/Petr David Josek

Словацкое управление по контролю за атомной энергией выдало разрешение на запуск третьего реакторного блока атомной электростанции "Моховце". 

После выведения блока на полную мощность Словакия будет самостоятельно покрывать свои нужды в электроэнергии
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик

Работы на реакторной установке, спроектированной в СССР, начались в 1985 году. Однако в течение следующих лет строительство было остановлено, и лишь в начале ноября 2008 года проект возобновился. Выдача лицензии на эксплуатацию была отложена из-за противодействия австрийской ассоциации по защите окружающей среды, которая в течение многих лет выступала против запуска блока. За это время первоначальная стоимость, составлявшая около трех миллиардов евро удвоилась.

 Ядерное топливо для атомного реактора третьего энергоблока получено от российской корпорации ТВЭЛ. Сейчас оно находится на специальном складе в Словакии. 

Планируется, что на полную мощность третий энергоблок АЭС "Моховце" будет выведен в начале 2023 года. Это произойдет через четыре с половиной месяца после завершения загрузки ядерного топлива в реактор. Данный процесс начнется в самой ближайшей перспективе и продлится 15 дней.