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Украина

ЕС осудил Россию за удар по станции Чаплино

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 Андрей Позняков
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Последствия российского ракетного удара по станции Чаплино на юго-востоке Украины, 25 августа 2022
Последствия российского ракетного удара по станции Чаплино на юго-востоке Украины, 25 августа 2022   -   Авторское право  AP Photo/Leo Correa

Жертвами ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на юго-востоке Украины стали 25 человек, в том числе дети. Такие данные по итогам разбора завалов сообщает Офис президента. Под обстрел в День независимости попали пассажирский поезд и частный дом, загорелись несколько вагонов с пассажирами. Киев называет это ещё одним военным преступлением Москвы.

Россия официально признала, что нанесла удары по поселку Чаплино, но утверждает, что атаковала ракетой «Искандер» военный эшелон, направлявшийся в зону боевых действий. Согласно версии российского министерства обороны, убиты 200 украинских военнослужащих-резервистов, уничтожена военная техника.

Евросоюз осудил удар по Чаплино. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об «очередном нападении России на гражданских лиц».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, в свою очередь, призвала расследовать военные преступления и наказать виновных. Она также вновь подняла вопрос о безопасности Запорожской АЭС.

Боевые действия продолжаются уже полгода в условиях практически немыслимых угрозу для гражданского населения и окружающей среды, когда бои идут вблизи Запорожской АЭС. Я призывают российского президента остановить вооружённое нападение на Украину. Запорожский завод нужно срочно демилитаризовать.
Мишель Бачелет
верховный комиссар ООН по правам человека

ООН подтверждает гибель более 5,5 тысяч мирных жителей Украины с начала российского вторжения, подавляющее большинство убито в результате обстрелов территорий, подконтрольных Киеву.