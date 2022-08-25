ЕС осудил Россию за удар по станции Чаплино

Жертвами ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на юго-востоке Украины стали 25 человек, в том числе дети. Такие данные по итогам разбора завалов сообщает Офис президента. Под обстрел в День независимости попали пассажирский поезд и частный дом, загорелись несколько вагонов с пассажирами. Киев называет это ещё одним военным преступлением Москвы.

Россия официально признала, что нанесла удары по поселку Чаплино, но утверждает, что атаковала ракетой «Искандер» военный эшелон, направлявшийся в зону боевых действий. Согласно версии российского министерства обороны, убиты 200 украинских военнослужащих-резервистов, уничтожена военная техника.

Евросоюз осудил удар по Чаплино. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об «очередном нападении России на гражданских лиц».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, в свою очередь, призвала расследовать военные преступления и наказать виновных. Она также вновь подняла вопрос о безопасности Запорожской АЭС.

Боевые действия продолжаются уже полгода в условиях практически немыслимых угрозу для гражданского населения и окружающей среды, когда бои идут вблизи Запорожской АЭС. Я призывают российского президента остановить вооружённое нападение на Украину. Запорожский завод нужно срочно демилитаризовать. Мишель Бачелет верховный комиссар ООН по правам человека

ООН подтверждает гибель более 5,5 тысяч мирных жителей Украины с начала российского вторжения, подавляющее большинство убито в результате обстрелов территорий, подконтрольных Киеву.