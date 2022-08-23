Полгода войны в Украине: 5 событий, которые потрясли мир

24 февраля 2022 г. армия РФ начала полномасштабную войну на территории Украины. Нельзя сказать, что армия вторглась на украинскую территорию, - это произошло значительно раньше, ещё за 8 лет до "специальной военной операции".

За 6 месяцев войны мир привык к сообщениям о тысячах погибших и раненых, о человеческой трагедии на территории всей восточной Украины, о миллионах беженцев и гуманитарном кризисе, о постоянной смене оправдания и целей операции, которую Кремль ведёт в соседней стране.

Но несмотря на эффект привыкания к информации о войне, когда мы становимся заложниками растущей обыденности шокирующих в мирное время новостей, а жертвами "стокгольмского синдрома" ставятся широкие аудитории как в России, так и за рубежом, в мрачной хронологии последнего полугодия выделяются некоторые этапы, ставшие поворотными точками войны. После данных событий политические аналитики любой из сторон конфликта могли отметить, что "мир уже не будет прежним, пройдена точка невозврата".

Идеологи войны будут утверждать, что в ходе военной операции с применением тяжёлого вооружения с обеих сторон речь должна идти о "законах военного времени", а потому судить о действиях военных мерками мирной морали не получится. В ответ им можно сказать, что мирному, гражданскому населению Украины война была навязана извне, а миллионы бегущих от смерти и разрухи, которые несёт Украине армия России, всего лишь пытаются сохранить долю адекватности в мире, который рушится на их глазах.

Резня в Буче

Тактические подразделения российской армии окружили Киев на второй день войны. Спустя две недели боёв были захвачены пригороды Киева, Буча и Ирпень. Об этом, в частности, писал бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Украинские войска смогли освободить эти пригородные районы к концу марта. В начале апреля весь мир узнал о том, что творилось в Буче и Ирпене в период российской оккупации: З апреля были опубликованы спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies от 31 марта, на которых были видны места массовых захоронений убитых гражданских лиц. Как установили многочисленные расследования и интервью оставшихся в живых местных жителей, солдаты российской армии расстреливали и, в некоторых случаях, пытали гражданское население Бучи и Ирпеня.

Точное число жертв до сих пор неизвестно, но удалось установить, что было убито более 1000 человек. В основном убитыми оказались мужчины, но среди жертв есть и дети, и женщины, и пожилые люди. Независимые расследования проводили представители ООН, правозащитная организация Human Rights Watch, журналисты новостных агентств и изданий, побывавшие на месте событий.

Несмотря на многочисленные свидетельства, российская сторона и Министерство обороны отрицают причастность российских солдат к убийствам в Буче, а сообщения западной прессы пытаются представить как дезинформацию и специально сфабрикованные "фейки". Об этом говорилось, в частности на специальном заседании Совбеза ООН 5 апреля, где присутствовали представители как Украины, так и России.

18 апреля президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ почетное звание «гвардейской». Это армейское подразделение международное сообщество подозревает в совершении военных преступлений в Буче, а награждение сочли "демонстративным поощрением жестокости". Об интервью одного из солдат 64-й бригады мы рассказывали ранее:

Бомбовый авиаудар по Мариупольскому театру

Осада расположенного недалеко от российской границы Мариуполя началась в первые дни войны. В результате усиленных бомбардировок города основная часть жилого фонда, по сообщению мэра Мариуполя, была разрушена уже к середине марта. Именно поэтому в театре от авиаударов укрывались многочисленные жители. Как минимум за три дня до удара на земле перед передним и задним входами в театр по-русски было написано слово "ДЕТИ" достаточно крупными буквами, чтобы эти знаки можно было легко увидеть с пролетающего самолёта.

Удар по Драматическому театру Мариуполя был нанесён 16 марта. В театре в основном укрывались женщины, дети, и пожилые люди. По разным оценкам, внутри и снаружи театра погибли от 300 до 1000 человек. Независимое расследование обстоятельств трагедии провела правозащитная организация Amnesty International. Был ли взрыв в зрительном зале драмтеатра вызван попаданием в него авиабомбы или крылатой ракеты - остаётся под вопросом. На основании проведённых расследований экспертами ОБСЕ и Amnesty International бомбардировка театра в Мариуполе квалифицируется как преднамеренное военное преступление.

Авиаудар по драмтеатру в Мариуполе 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. 1 2 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Российское Минобороны в подрыве театра обвинило украинский полк "Азов", части которого участвовали в обороне Мариуполя с начала войны. По сообщению украинской стороны, в момент разрушения театра подразделения "Азова" располагались в других районах Мариуполя.

Гибель крейсера "Москва"

Война в Украине стала триггером для появления новых слов, которые используют российские официальные лица для объяснения трагических фактов военной агрессии. Так называемый "новояз" стал почвой для многочисленных мемов в связи с лицемерной оценкой военных потерь: так взрыв принято называть "хлопком" или "детонацией боеприпасов", любая критика действий государства считается "дискредитацией" российской армии, а когда украинская ракета взрывает флагманский крейсер Черноморского флота, то речь идёт о "подтоплении" судна, а причиной на полном серьёзе называется непотушенный на борту сигаретный бычок.

По сообщению украинской стороны, удар по крейсеру "Москва" был нанесён 13 апреля. Российское министерство обороны сообщило об эвакуации экипажа. Никаких сообщений о пострадавших и погибших не было. Смерть нескольких моряков с утонувшего крейсера была подтверждена в России лишь в августе 2022 г. Сколько всего членов экипажа погибло вместе с крейсером "Москва" до сих пор неизвестно.

Хотя российская сторона отрицает факт атаки на крейсер со стороны противника, большинство экспертов и аналитиков подтверждают сообщение украинской стороны о поражении корабля ракетой "Нептун".

С погибшим крейсером "Москва" связан не только новояз российских чиновников, но и интернет мем, начинающийся словами "Русский военный корабль, иди..." Фраза родилась в самом начале войны, 24 февраля, при осаде украинского острова Змеиный на западе черноморской акватории. Украинский пограничник ответил таким образом на предложение по рации сдаться: "Остров Змеиный. Я — русский военный корабль. Во избежание кровопролития предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае по вам будет нанесён удар. Как слышите, Змеиный? Приём."

Остров Змеиный был возвращен под контроль Украины 30 июня.

Мариуполь: осада завода "Азовсталь"

Ещё одно значительное событие, связанное с Мариуполем, - осада завода "Азовсталь", которая длилась два месяца: с 18 марта по 20 мая 2022 г.

Мариуполь был почти полностью разрушен авиаударами уже к середине марта, но обширная территория завода "Азовсталь" и катакомбы под ним стали очагом украинского сопротивления. Помимо военных, здесь прятались до 600 гражданских лиц. Их эвакуация при посредничестве международного Красного Креста стала возможна лишь в начале мая.

Военные вооруженных сил Украины покидали территорию "Азовстали" с 17 по 20 мая. Согласно договоренности двух сторон, сначала эвакуировали раненых, а затем солдат ВСУ вывезли в Новоазовск и Оленовку на территории самопровозглашенной ДНР. Трагическая судьба некоторых из них связана со взрывом барака в исправительной колонии в Оленовке 29 июля 2022 г., где погибли 53, а ранены были 75 заключенных здесь солдат.

Всего, после двух месяцев осады, с территории завода "Азовсталь" были вывезены (как сообщило российские минобороны) почти 2,5 тысячи украинских солдат.

ЕС приглашает Украину к вступлению в блок

Вторжение России в Украину в феврале 2022-о спровоцировало не только сдвиги в отношении стран Запада к России, но и геополитические сдвиги в системе международных отношений, баланс в которых поддерживался практически с момента окончания Второй мировой войны. Санкции США и ЕС, значительное сокращение авиасообщения между Россией и внешним миром, человеческие потери из-за войны с Украиной, сравнимые с потерями в военных конфликтах ХХ века, - это лишь очевидные аспекты влияния войны на ситуацию в России. Но и европейские, и азиатские страны вынуждены иметь дело с последствиями военной агрессии, - экономическими, политическими, социальными.

Традиционно нейтральные скандинавские страны - Финляндия и Швеция - намерены присоединиться к блоку НАТО. Европа ищет альтернативные источники для энергоснабжения, а Африка и Ближний Восток - для поставок базовых продуктов питания, таких как мука и подсолнечное масло. Китай пытается найти баланс между дешевыми (дисконтными) поставками углеводородов из России и необходимостью реагировать на угрозу американских санкций: США остаётся крупнейшим рынком для сбыта китайских товаров, а Россия лишь небольшой в экономическом отношении партнёр.

Все эти изменения - последствия войны в Украине. Но и сама Украина не сохраняет статус-кво в отношении партнёров и дружественных рынков. Абсолютное большинство стран в мире заняли позицию поддержки Украины в её конфликте с Россией. И Евросоюз здесь не исключение: 23 июня Европейский парламент подавляющим большинством голосов признал Украину в качестве кандидата в ЕС. В этот же день Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата.

Процесс евроинтеграции идёт в Украине уже не первый десяток лет. Приостановка правительством Януковича подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стала триггером для массовых акций протеста в центре Киева осенью 2013 года, получивших известность как "Евромайдан". Почти 9 лет спустя правительство в Киеве начинает процесс вступления в ЕС, причём не только при поддержке украинского населения, но и в контексте войны с Россией, которая фактически подтолкнула страну на пути к евроинтеграции. Украине предстоит пройти немалый путь к полноценному членству в ЕС, доказать соответствие собственных законов европейским и интегрировать законодательные нормы блока в местное законодательство, отчасти на уровне конституции страны.