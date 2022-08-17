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Украина

Российские солдаты рассказали каналу "Важные истории" о том, как убивали в Украине

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 euronews
Украинский солдат на подбитом российском танке в селе Андреевка Киевской области (начало апреля 2022 г.)
Украинский солдат на подбитом российском танке в селе Андреевка Киевской области (начало апреля 2022 г.)   -   Авторское право  Vadim Ghirda/AP Photo

На YouTube-канале "Важные истории" опубликована серия интервью с солдатами российской армии, принявшими участие в военной агрессии в Украине в конце февраля - начале марта 2022 года. Журналисты канала созвонились по видео-связи с участниками нападения на село Андреевка, репортаж о котором уже выходил на "Евроньюс".

Солдаты рассказали на камеру о совершенных ими преступлениях, мародёрстве и расстрелах мирных жителей в условиях того, что российские власти называют "специальной военной операцией". В расследовании "Важных историй" включены также рассказы выживших жителей Андреевки, родственников которых убили солдаты российской армии, согласившиеся на интервью расследовательскому YouTube-каналу.

Как пишут журналисты "Важных историй":

Мы поговорили с российскими солдатами, которые побывали на нескольких фронтах в Украине и знают, что там происходит на самом деле.

Военнослужащие российской армии рассказали нам, как они вторглись на территорию Украины, кто отдавал им преступные приказы, как они обворовывали и убивали мирных жителей. А командование российских подразделений посылало своих солдат на смерть ради того, чтобы заработать себе очередные звания и медали.
"Важные истории"

В условиях войны и взаимной пропаганды, когда крайне сложно проверить источники новостей как с российской, так и с украинской стороны, свидетельства непосредственных участников трагических событий в Андреевке остаются одними из немногих источников информации о войне, которую ведёт российская армия на территории Украины.

Правда о войне от первого лица: расстрелы, мародерство и преступные приказы

В своём рассказе журналистам "Важных историй" о событиях конца февраля под Киевом солдат 64-й отдельной мотострелковой бригады армии России, застреливший безоружного человека на улице, пытается оправдать свои действия спасением (по его мнению) многочисленных сослуживцев.

Это тактическое соединение сухопутных войск РФ отличилось актами особой жестокости в пригороде Киева, Буче, где факты массовых убийств гражданского населения были подтверждены в ходе многочисленных расследований.

В селе Андреевка (Макаровского района Киевской области) из более чем 1000 жителей 47 были убиты в первые две недели вторжения России в Украину.