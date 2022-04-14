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Россия

Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" выведен из строя

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 Андрей Позняков
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Ракетный крейсер "Москва" в порту Севастополя 11 сентября 2008
Ракетный крейсер "Москва" в порту Севастополя 11 сентября 2008   -   Авторское право  AP Photo, File

Флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения и выведен из строя. В министерстве обороны России настаивают, что на борту был пожар, взорвался боекомплект, однако было локализовано, корабль остался на плаву и его должны отбуксировать в порт. Ранее Одесская областная военная администрация заявила, что украинские вооружённые силы нанесли удар по крейсеру «Москва» новейшими противокорабельными ракетами «Нептун». Впоследствии в Киеве со ссылкой на неназванные турецкие и румынские источники сообщали, что флагман Черноморского флота вероятнее всего затонул.

На борту корабля могли находиться более 500 человек. Обе стороны сообщали, что экипаж эвакуировали. Данных о погибших и пострадавших нет.

Крейсер «Москва» был крупнейшим действующим российским военным кораблём в Чёрном море. Он был спущен на воду в 1979-м, а два года назад прошёл капитальный ремонт и модернизацию. Во время войны в Грузии 2008 участвовал в российско-грузинском сражении в Чёрном море. В 2015-2016 прикрывал российскую авиационную группу в восточном Средиземноморье.

На борту крейсера, согласно опубликованной документации, размещались 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» и зенитный ракетный комплекс С-300.

Для Киева вывод флагмана Черноморского флота из строя символичен ещё и потому, что именно с этим крейсером связывают происхождение оскорбительного лозунга про «русский военный корабль», якобы, так крейсер «Москва» был послан гарнизоном украинского острова «Змеиный» в ответ на призыв сдаться.

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