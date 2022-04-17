Севастополь: встреча с экипажем "Москвы" и церемония прощания с крейсером

Минобороны России обнародовало видеокадры из Севастополя, которые в ведомстве назвали встречей экипажа затонувшего ракетного крейсера Москва с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым.

На построении присутствовали около 100 моряков. По информации агентства Рейтер, численность экипажа могла составлять 500 человек. До сих пор неизвестно точное число моряков, находившихся на борту в момент инцидента.

Десятки севастопольцев собрались у памятника 300-летию Российского флота, чтобы почтить память погибшего крейсера.

Напомним, украинская сторона утверждает, что 13 апреля флагман черноморского флота был задет противокорабельными ракетами "Нептун". Это также подтвердили в Пентагоне.

Согласно российской версии, на борту начался пожар, и сдетонировали боеприпасы. При этом причины пожара не установлены. Сообщается также, что при буксировке в порт в условиях шторма крейсер затонул.

Пресс-служба ведомства сообщила, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Агентство ТАСС со ссылкой на Евменова передаёт, что "срочный состав экипажа будет уволен с мая по июнь в соответствии с законом".

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