Свидетельства врачей из Бучи и Ирпеня

Города Буча и Ирпень, расположенные в Киевской области, в конце февраля оказались в зоне наступления российской армии. Местные врачи, невролог Игорь Ковальчук и травматолог Евгений Репьёв, рассказывают о том, как здесь в это время жили и чем занимались они сами и их пациенты.

– Все пациенты были в тяжёлом состоянии, потому что диспетчерская служба не работала, – рассказывает Евгений Репьёв. – Оккупанты не позволяли автомобилям скорой помощи выезжать за ранеными. Те, кто мог идти самостоятельно, добирались до больницы. Многие остались без медицинской помощи. Люди звонили нам и спрашивали: «Что делать? У меня нога вывихнута, сижу в подвале в Ворзеле или в Гостомеле».

Игорь Ковальчук вспоминает, что 24 февраля пришёл на работу в семь утра. Он видел, как над городом пролетели вертолёты и слышал взрывы, гремевшие в аэропорту Гостомеля:

– У меня была возможность уехать, когда они приблизились к Буче, когда всё только начиналось. У меня была такая возможность ещё до того, как они пришли сюда. Но я этого не сделал, я знал, что должен остаться, чтобы помогать людям. Поэтому я оставался здесь до десятого марта. Конечно, я не мог поступить иначе.

Все врачи и пациенты были эвакуированы 10 и 11 марта. Евгений Репьёв, как и многие его коллеги, вернулся в больницу месяц спустя.