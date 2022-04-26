В Буче продолжают хоронить погибших: на расчищенных участках местного кладбища ежедневно появляются новые могилы. Похороны проходят за счёт муниципального бюджета.
После ухода российской армии в городе были обнаружены более 400 тел мирных жителей, некоторые из них со следами пыток и со связанными руками. По заявлениям мэра, большинство людей были убиты из огнестрельного оружия. С начала войны в Киевской области погибли не менее 1084 человек. По данным региональной полиции, более 300 из них ещё не удалось опознать.
Кадры трагедии в Буче, Бородянке, Ирпене и других городах обошли весь мир, вызвав возмущение мирового сообщества. Международный уголовный суд расследует массовые убийства гражданских лиц в Украине. Россия продолжает отрицать причастность к военным преступлениям.
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