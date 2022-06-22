Украина: сражения за остров Змеиный

Украинские военные во вторник предприняли попытку отбить остров Змеиный, занятый силами российского Черноморского флота ещё в феврале. Киев объявил тогда, что находившиеся на острове пограничники героически погибли, но в действительности они сдались в плен, а позднее были обменены на пленных российских военных. Змеиный находится в 35 км от побережья и имеет большое стратегическое значение.

Командование вооружённых сил Украины разместило в соцсетях сообщение о нанесении по острову «прицельных ударов с применением различных боевых средств». При этом не уточнялось, насколько успешной оказалась эта операция.

Со своей стороны, министерство обороны России назвало действия украинских военных «безумной выходкой киевского режима». Утверждается, что российскими средствами ПВО были сбиты все выпущенные по острову ракеты и реактивные снаряды, а также более десяти беспилотников, что позволило предотвратить высадку украинского десанта..

Между тем на востоке Украины ситуация, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая остаётся «чрезвычайно сложной» для украинских военных. Российские войска штурмуют населённые пункты вблизи Северодонецка, стремясь установить полный контроль над Донбассом. Во вторник российские военные заняли посёлок Тошковка и продолжили наступление в направлении Лисичанска.