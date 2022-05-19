Минобороны РФ: 1730 украинских военных покинули "Азовсталь"

"Азовсталь" прекращает сопротивление: согласно заявлениям российского Минобороны, с территории завода вышли 1730 украинских военных. 771 из них — за последние сутки.

Не менее 80-ти военнопленных — тяжелораненые. По сообщениям российских СМИ, их привезли в больницу Новоазовска на территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР. Еще около ста человек вывезли в Россию и заключили в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону. Но большую часть сдавшихся в плен "азовцев" отправили в колонию в селе Еленовка под Донецком. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, там же находятся три-четыре тысячи мариупольцев, не прошедших так называемую фильтрацию.

Тем временем Москва укрепляет влияние и к западу от Мариуполя: крупнейшая в Европе Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем российских военных. Теперь она будет работать на Россию, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, а если Украина тоже нуждается в электроэнергии, за неё придется заплатить. А вообще зампред правительства хочет видеть Запорожье "в нашей дружной российской семье" — там же, где и Херсонскую область, которую он посетил ранее.

При этом в украинском Минобороны отмечают, что российская армия строит в регионе фортификационные сооружения, а значит, готовится к обороне.