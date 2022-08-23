Освобожденные бойцы "Азова" рассказали об обращении с пленными

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал символом украинского сопротивления. В течение нескольких недель украинские военные держали оборону в комплексе туннелей предприятия, пока в середине мая не были вынуждены сдаться.

Оставшиеся в живых были взяты в плен. Некоторых освободили в рамках обмена военнопленными. Они рассказали журналистам о том, что им пришлось пережить.

Денис Чепурко, боец "Азова" : "Нас выгоняли на улицу на так называемый обыск, и раздевали догола. Мы стояли на жаре, нас заставляли приседать, Если кто из ребят поднимал голову, их сразу начинали бить. Я и сам ощутил эти удары во время допросов. Они били меня и хотели, чтобы я подписал всевозможные показания против моего командования".

Владислав Жавронок, боец "Азова" : "Давление было прежде всего психологическое. Очень сильное, потому что Россия не предоставляла доступа к контактам с родственниками. Вообще не было связи с окружающим миром. Психологическое давление строилось на том, что "вы никому не нужны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что в Мариуполе готовятся к трибуналу над украинскими военнопленными. "Реакция нашего государства будет абсолютно понятна", - сказал Зеленский, - "Если это мерзкое судилище произойдет, Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны".