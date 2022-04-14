Крейсер "Москва" идёт своим ходом на восток

Флагманский российский крейсер "Москва" находится на плаву и идет своим ходом на восток, скорее всего, в порт Севастополя. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

При этом он не назвал причину пожара на борту, ссылаясь на недостаток данных.

Ранее украинские власти заявили, что их вооружённые силы нанесли удар по крейсеру "Москва" новейшими противокорабельными ракетами "Нептун".

В Минобороны России подтвердили взрыв боезапаса и последующий пожар, но подчеркнули, что корабль сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение в результате ЧП не пострадало.

Тем временем Губернаторы Брянской и Белгородской областей, а также ФСБ сообщили об обстрелах с украинской стороны небольших населенных пунктов и погранперехода. Власти сообщили о 8 раненых.

Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к каким-либо военным действиям на территории России.

В свою очередь Минобороны Украины показало кадры взорванного их войсками моста под Харьковом с разрушенной российской военной техникой. Проверить эту информацию пока невозможно.

Показанный минобороны Украины разрушенный мост под Харьковом с российской техникой Ukraine Defense Ministry via AP

В то же время российское телевидение показало кадры, на которых российские солдаты раздают населению Харькова гуманитарную помощь, всего было доставлено около 30 тонн груза: продуктов питания и медикаментов.

Как заявляет украинское оперативное командование "Север", российские военные обстреливают Черниговскую область тактическими ракетными комплексами "Точка-У".

Минобороны России настаивает на том, что в арсенале российских военных таким комплексов нет.

Киев и западная разведка заявляют, что российская сторона использовала "Точка-У" в Донбассе с начала конфликта на востоке Украины и продолжает использовать сейчас.

Между тем, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что состоялся четвертый по счету обмен пленными. Домой вернулись пять офицеров, 17 солдат-срочников и восемь гражданских лиц, в том числе одна женщина.

Российская сторона на данный момент никак не прокомментировала эту информацию.

Также сообщается, что ведутся переговоры об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые были взяты в плен на Чернобыльской АЭС.

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