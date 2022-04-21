Украина не признаёт захват Мариуполя российскими войскамиКомментарии
В Киеве признают, что российские военные захватили большую часть Мариуполя, но заявляют, что город ещё остаётся под контролем Украины. Президент Владимир Зеленский настаивает на том, что украинские военные держат оборону некоторых районов. Речь идёт о заводе «Азовсталь» и прилегающих территориях.
Об этом же говорил и мэр Мариуполя Вадим Бойко, комментируя заявления Москвы о взятии города.
О взятии Мариуполя министр обороны России Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом Владимиром Путиным. В военном ведомстве заявляли о намерении в ближайшие дни захватить и завод «Азовсталь», но Путин публично приказал отменить штурм.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это не означает изменения плана российской операции:
На этой неделе украинские власти заявили о присутствии большого числа гражданских лиц на территории завода «Азовсталь». По оценкам мэра Вадима Бойченко, там могут находить от 300 до 1000 мирных жителей. В среду по гуманитарным коридорам из города смогли выехать около 80 человек.