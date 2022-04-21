В Киеве признают, что российские военные захватили большую часть Мариуполя, но заявляют, что город ещё остаётся под контролем Украины. Президент Владимир Зеленский настаивает на том, что украинские военные держат оборону некоторых районов. Речь идёт о заводе «Азовсталь» и прилегающих территориях.

Об этом же говорил и мэр Мариуполя Вадим Бойко, комментируя заявления Москвы о взятии города.

Город (Мариуполь) был, есть и остается сегодня украинским. Потому что сегодня наши отважные воины, наши герои защищают, насколько это возможно, наш город. Какие там заявления делаются, не важно. Город есть и будет украинским. Вадим Бойченко мэр Мариуполя

О взятии Мариуполя министр обороны России Сергей Шойгу отчитался на встрече с президентом Владимиром Путиным. В военном ведомстве заявляли о намерении в ближайшие дни захватить и завод «Азовсталь», но Путин публично приказал отменить штурм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это не означает изменения плана российской операции:

Спецоперация продолжается по плану. Мариуполь освобожден. Что касается «Азовстали», то это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов... Была и остается возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по обозначенным коридорам. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

На этой неделе украинские власти заявили о присутствии большого числа гражданских лиц на территории завода «Азовсталь». По оценкам мэра Вадима Бойченко, там могут находить от 300 до 1000 мирных жителей. В среду по гуманитарным коридорам из города смогли выехать около 80 человек.