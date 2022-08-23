Крым должен вернуться в состав Украины, — заявляют участники саммита "Глобальная крымская платформа". Эта внешнеполитическая инициатива Киева проходит второй год подряд, и в этот раз собрала значительно больше участников, чем летом прошлого года. Из соображений безопасности дискуссии проходят в онлайн-формате.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"С Крыма началось и Крымом завершится. И это действительно так. Я верю на 100%: чтобы победить террор, чтобы вернуть предсказуемость и безопасность в нашем регионе, в Европе, во всём мире необходимо одержать победу, победу в борьбе против российской агрессии, необходимо освободить Крым от оккупации".

"Крымская платформа" в этом году собрала представителей около 60 стран и международных организаций. В их числе все 30 членов НАТО и представители самого Альянса. Четыре десятка стран представлены на уровне глав государств и правительств.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека на Крымском полуострове. Исчезновения, пытки, убийства, преследование крымских татар".

Йенс Столтенберг, генеральный Секретарь НАТО:

"Мы должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, чтобы Украина выстояла как суверенное, независимое государство. Сильная, стабильная и независимая Украина имеет важное значение для евроатлантической безопасности".

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине "требованием международного права", а по словам президента Франции Эммануэля Макрона, ни на какие компромиссы с Россией идти уже нельзя.