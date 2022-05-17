Защитники "Азовстали" в плену

"Они сдались без условий", — заявляет Россия. "Эвакуированы", — сообщает Украина. По данным новостного агентства Рейтер, во вторник по меньшей мере семь автобусов с украинскими бойцами выехали с мариупольского завода "Азовсталь".

Ранее 265 украинских военных были отправлены на территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Более пятидесяти тяжелораненых доставлены в больницы. Им оказывают медицинскую помощь.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что гуманитарная операция на заводе продолжается. Киев рассчитывает в будущем вернуть защитников "Азовстали" посредством обмена пленными.

В Донбассе, утверждает минобороны Украины, российским силам не удается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

В Запорожье украинские военные проводят с местными жителями ознакомительные занятия по обращению со взрывчаткой разных типов и форм. ВСУ готовятся к новым атакам российской армии, ведущей массированные обстрелы позиций, которые затем она намерена захватить.

Эвакуированным из Мариуполя в Запорожье мирным гражданам оказывают гуманитарную помощь.

Тем временем победитель "Евровидения" украинская группа Kalush Orchestra пообещала выставить на аукцион свой трофей, чтобы собрать средства для Украины. Во время пресс-конференции во Львове фронтмен группы Игорь Псюк сказал, что продажа трофея может принести значительную сумму денег, которая будет использована "на благо страны и армии".