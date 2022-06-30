Бомбардировка российской армией Мариупольского театра 16 марта - очевидное военное преступление, у "Международной амнистии" нет сомнений. При этом, заявили в руководстве неправительственной организации, число жертв гораздо меньше, чем заявлялось ранее.

Имелись многочисленные свидетельства значительного присутствия гражданского населения, потому что в течение нескольких недель, предшествовавших нападению, Мариупольский театр использовался фактически как центр оказания гуманитарной помощи. Тысячи гражданских лиц, которые покинули свои дома в связи с надвигающейся войной, нашли убежище в театре. Он использовался как отправная точка для автоколонн, которые пытались вывезти людей на украинскую территорию. Даже поверхностный мониторинг показал бы, что это был гражданский объект. Он никоим образом не использовался в военных целях Джоанн Маринер старший советник Amnesty International

В ходе расследования эксперты "Международной амнистии" опросили около 50 свидетелей, в работе принимали участие многочисленные специалисты из разных стран. Собранные или доказательства опровергают утверждения российской стороны, что театр был взорван изнутри или что его разбомбили украинские ВВС, говорят в НПО.

По данным "Международной амнистии", российские ВВС сбросили на театр две 500-килограммовые бомбы, хотя на фронтоне здания было написано "Дети".

На сегодняшний день идентифицированы останки 12 жертв. При этом большинство экспертов согласны с тем, что мир никогда не узнает точное число погибших при бомбардировке Мариупольского драмтеатра (украинские власти заявляли о 300 погибших).