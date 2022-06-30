Amnesty international: "Бомбардировка Мариупольского театра - военное преступление"Комментарии
Бомбардировка российской армией Мариупольского театра 16 марта - очевидное военное преступление, у "Международной амнистии" нет сомнений. При этом, заявили в руководстве неправительственной организации, число жертв гораздо меньше, чем заявлялось ранее.
В ходе расследования эксперты "Международной амнистии" опросили около 50 свидетелей, в работе принимали участие многочисленные специалисты из разных стран. Собранные или доказательства опровергают утверждения российской стороны, что театр был взорван изнутри или что его разбомбили украинские ВВС, говорят в НПО.
По данным "Международной амнистии", российские ВВС сбросили на театр две 500-килограммовые бомбы, хотя на фронтоне здания было написано "Дети".
На сегодняшний день идентифицированы останки 12 жертв. При этом большинство экспертов согласны с тем, что мир никогда не узнает точное число погибших при бомбардировке Мариупольского драмтеатра (украинские власти заявляли о 300 погибших).