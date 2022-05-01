Группа мирных жителей покинула "Азовсталь"

С территории комбината "Азовсталь" вышли 25 мирных жителей, в том числе 6 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС и "РИА Новости" в Мариуполе.

Проведение операции стало возможным после того, как украинская и российская стороны договорились о соблюдении режима тишины.

По словам замкомандира батальона "Азов", число эвакуированных несколько меньше и направляются они в Запорожье.

С 6 утра мы ждали прибытия эвакуационной колонны, но приехала она только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы перевезли 20 гражданских лиц, спасенных из-под завалов, в условленное место. Это женщины и дети. Мы надеемся, что эти люди поедут в согласованном направлении, а именно в город Запорожье, на территорию, контролируемую Украиной Святослав Паламар замкомандира батальона "Азов"

Семьи застрявших в осажденном портовом городе вышли на демонстрацию в Киеве. Они жалуются на крайне тяжелые условия, в которых находятся 3 000 человек, все еще остающихся на заводе.

Мы не живем, мы существуем. Мы не спим, нам не лезет кусок хлеба в рот, потому что мы знаем, что наши мужья, наши ребята голодают. У них нет воды, у них нет лекарств. По-моему, ничего нового я не скажу. Но, насколько мне известно, у них даже заканчиваются боеприпасы Наталия жена украинского военного, находящегося на "Азовстали"

В то же время батальон "Азов" опубликовал видео обстрела жилого дома в Мариуполе. Дата и место съемки не указаны. По словам военных, о судьбе 16 гражданских, укрывающихся в подвале дома, неизвестно.

Всего в городе по подсчетам ждут находятся примерно 100 тысяч мирных жителей.

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