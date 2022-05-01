Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Группа мирных жителей покинула "Азовсталь"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Участница демонстрации в поддержку военных на "Азовстали"
Участница демонстрации в поддержку военных на "Азовстали"   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

С территории комбината "Азовсталь" вышли 25 мирных жителей, в том числе 6 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС и "РИА Новости" в Мариуполе.

Проведение операции стало возможным после того, как украинская и российская стороны договорились о соблюдении режима тишины.

По словам замкомандира батальона "Азов", число эвакуированных несколько меньше и направляются они в Запорожье.

С 6 утра мы ждали прибытия эвакуационной колонны, но приехала она только в 18:25. По состоянию на 19:40 мы перевезли 20 гражданских лиц, спасенных из-под завалов, в условленное место. Это женщины и дети. Мы надеемся, что эти люди поедут в согласованном направлении, а именно в город Запорожье, на территорию, контролируемую Украиной
Святослав Паламар
замкомандира батальона "Азов"

Семьи застрявших в осажденном портовом городе вышли на демонстрацию в Киеве. Они жалуются на крайне тяжелые условия, в которых находятся 3 000 человек, все еще остающихся на заводе.

Мы не живем, мы существуем. Мы не спим, нам не лезет кусок хлеба в рот, потому что мы знаем, что наши мужья, наши ребята голодают. У них нет воды, у них нет лекарств. По-моему, ничего нового я не скажу. Но, насколько мне известно, у них даже заканчиваются боеприпасы
Наталия
жена украинского военного, находящегося на "Азовстали"

В то же время батальон "Азов" опубликовал видео обстрела жилого дома в Мариуполе. Дата и место съемки не указаны. По словам военных, о судьбе 16 гражданских, укрывающихся в подвале дома, неизвестно.

Всего в городе по подсчетам ждут находятся примерно 100 тысяч мирных жителей.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.