Группа мирных жителей покинула "Азовсталь"Комментарии
С территории комбината "Азовсталь" вышли 25 мирных жителей, в том числе 6 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС и "РИА Новости" в Мариуполе.
Проведение операции стало возможным после того, как украинская и российская стороны договорились о соблюдении режима тишины.
По словам замкомандира батальона "Азов", число эвакуированных несколько меньше и направляются они в Запорожье.
Семьи застрявших в осажденном портовом городе вышли на демонстрацию в Киеве. Они жалуются на крайне тяжелые условия, в которых находятся 3 000 человек, все еще остающихся на заводе.
В то же время батальон "Азов" опубликовал видео обстрела жилого дома в Мариуполе. Дата и место съемки не указаны. По словам военных, о судьбе 16 гражданских, укрывающихся в подвале дома, неизвестно.
Всего в городе по подсчетам ждут находятся примерно 100 тысяч мирных жителей.
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