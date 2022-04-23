Семья из Мариуполя: путь к спасению

Мэрия Мариуполя сообщила в субботу о срыве эвакуации жителей осажденного города в соседние регионы регион.

Сообщается также об открытии альтернативного маршрута для вывоза людей в Россию, Киев называет это депортацией. За два месяца войны работа гуманитарных коридоров из Мариуполя неоднократно срывалась.

"Мы шли пешком из села в село на протяжении пяти дней. Бабушки и дедушки пускали нас на ночлег," – говорит Евгений Тищенко, переселенец из Мариуполя.

У Евгения и Татьяны четверо детей. Семья прошла более 100 километров до того, как им встретился волонтёр, который помог вывести их на территорию, подконтрольную Украине.

Татьяна Комисарова: "Мы даже не догадывались, что наши дети такие выносливые. Они на самом деле очень сильные. Мы гордимся ими".

Евгений Тищенко: "Не могу даже подобрать слова, чтобы описать, что мы чувствуем. Мы вправду гордимся ими".

Анна Комисарова, 10 лет: "Не то, чтобы было страшно. Сильно трясло, когда ударили по соседней девятиэтажке, в это время мы укрывались в подвале. С потолка посыпалась пыль, все вокруг было в пыли".

На Запорожском вокзале украинская семья села на поезд, следующий во Львов. Татьяна и Евгений не знают, смогут ли вернуться домой в разрушенный Мариуполь.

Евгений Тищенко: "Мы никогда не забудем того, что случилось. Мы просто не можем забыть. Но мы не должны падать духом, нам ведь нужно растить детей".

По последним данным ООН, более 5 163 686 украинцев покинули страну с начала войны. С момента предыдущей публикации в четверг число украинских беженцев выросло почти на 30 тысяч.

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