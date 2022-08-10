Сколько в России качественных автодорог?

Со времен русских классиков 19 века в России говорят о проблеме дорог: страна большая, а дорог мало, да и те, что есть, - сомнительного качества. Как выразился герой романа Ильфа и Петрова "Золотой телёнок", "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"

Количество дорог по традиции оценивается километрами проложенных трасс на общую площадь страны или региона. Поскольку в России много малонаселённых регионов, особенно на крайнем севере и дальнем востоке, плотность дорожного покрытия всегда оставалась относительно невысокой: этот показатель в среднем по стране всего 127 км на 1000 кв.км площади. Для сравнения в европейских странах этот показатель во Франции - 1720 км, в Австрии, Великобритании, Италии и Чехии - около 1600 км. Зато в Германии, крупнейшей по площади страны Западной Европы, всего 650 км дорог на 1000 кв.км территории.

Но обеспеченность дорожной сетью - лишь один аспект развития современной инфраструктуры. Не менее важно обратить внимание на качество дорог. Российское агентство РИА Рейтинг провело исследование качества российских автодорог в 85 регионах и городах федерального значения. Как оказалось, в среднем по России чуть более половины дорог соответствуют нормативам.

На первом месте Москва, где качественных дорог более 97%. Меньше всего нормальных дорог в Архангельской области (всего 10%!), а также в Кировской области, респубиках Алтай и Марий-Эл - от 22 до 24 процентов.

Питер оказался в списке лишь на 13 месте: в городе на Неве от силы две третьи автодорог соответствуют современным стандартам качества. А в лидерах слеедом за Москвой оказались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (87,1%) и Краснодарский край (84,5%). При том что плотность дорог в Югре одна из самых низких по стране: лишь 11,5 км на 1000 кв.километров. Меньше дорожное покрытие в северных регионах, таких как Якутия (4 км на 1000 кв.км) или Чукотка (1,2 км на 1000 кв.км).

Зато по качеству дорог Чукотский автономный округ соседствует с Санкт-Петерургом! Согласно исследованию РИА "Рейтинг", грамотрно проложенных трасс здесь 64,6%. Также, неплохо дело обстоит с дорогами в Ингушетии, Челябинской и Белгородской областях. А вот к "серьёзным потрясениям" придётся приготовиться, если вы собрались проехать по Амурской и Магаданской областям или по Якутии. В европейской части России попимо Архангельска и Кирова, плохо дела обстоят в Ярославской и Вологодской областях, где менее трети дорог отвечают современным стандартам.