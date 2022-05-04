Авиаудары по транспортной инфраструктуре Украины

По меньшей мере три российские ракеты поразили электрические подстанции во Львове. Это первые ракетные удары по Западной Украине более чем за неделю. Еще не менее 15 ракет были выпущены по семи другим областям Украины. Главной их целью стала транспортная инфраструктура страны.

По данным украинского командования, российские бомбардировщики наносили удары из Каспийского региона.

На брифинге в среду пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун сказал:

"Противник продолжает вести наступательные действия в Восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сохранения сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом. С целью уничтожения транспортной инфраструктуры Украины противник нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей".

По данным ООН, с начала российского вторжения официальное число погибших жителей Украины превышает 3 тыс, но реальная цифра может быть значительно выше.

Россия подтвердила, что выпустила крылатые ракеты "Калибр" с подводной лодки в Чёрном море, и повторила предупреждение о том, что будет препятствовать поставкам оружия НАТО в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании представителей Минобороны заявил, что российские военные будут стремиться уничтожать колонны с оружием, идущие в Украину из западных стран:

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооружённых сил, рассматривается нами как законная цель для поражения".

Власти самопровозглашённой ДНР сообщили о пожаре на нефтебазе в Макеевке вблизи Донецка , вспыхнувшемв результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Один человек погиб, около 10 ранены. Также в результате обстрела Кировского района Донецка обесточены 236 трансформаторных подстанций города.

Тем временем Беларусь начала крупномасштабные военные учения, что может вызвать тревогу в Украине. В минобороны страны заявили, что в ходе учений проводится проверка сил реагированияи боеготовность армейской техники. Минск заверил, что эти манёвры не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Накануне учений состоялся телефонный разговор белорусского президента с его российским коллегой.