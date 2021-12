Автомобильный Катар: как машины стали частью катарской идентичности

В новом выпуске программы Qatar 365 вы увидите сумасшедшие скорости участников драг-рейсинга, познакомитесь с любителями роскошных суперкаров и узнаете, как прошли первые соревнования «Формулы-1» в Катаре.

Драг и дрифт

Драг-рейсинг — заезд по прямой наперегонки двух автомобилей — один из самых захватывающих видов автомобильного спорта. И он очень популярен в Катаре. Механики готовят автомобили к заезду, а распорядители соревнований удостоверяются в безопасности трассы.

..это самый захватывающий вид гонок. Мустафа Атат гонщик команды Аль-Анаби.

«Драг-рейсинг требует профессионального подхода. Особенно в том, что касается подготовки трассы для гонок. Автомобили делятся на классы в соответствии с их лошадиными силами. Это самый захватывающий вид гонок», - говорит драг-гонщик Мустафа Атат.

Чтобы первыми пересечь финишную черту, водители должны уметь быстро набирать скорость, пользоваться потенциал подвески и быстрое стартовать. Но креме этих навыков, кажется, лучшие гонщики обладают чем-то еще...

“В драг-рейсинге либо тебе это дано, либо нет. Всё дело в ощущении. Нельзя просто взять кого-то и обучить этому, если у него нет нужного чувства», - уверен Мустафа.

Клуб проводит соревнования не только по драг-рейсингу. Абдуллах Аль-Моcасеб возглавляет команду по дрифту. Он занимается этим видом автоспорта с 2016 г. и регулярно участвует в соревнованиях как Катарского гоночного клуба, так и в других странах региона. Критерии успешного выступления — умение не выезжать за черту, держать машину под правильным углом, филигранное и быстрое вождение.

«Когда вы сидите за рулём, вы должны чувствовать свою машину на все 100%. Вы должны хорошо чувствовать шины, двигатель, руль, рычаг скоростей», - объясняет Абдуллах.

У Абдуллаха также есть своя автомастерская, где он чинит автомобили перед и после соревнований. В погодных условиях Катара очень важно следить за состоянием машины:

«У нас есть проблемы с перегревом. Это, наверное, самый важный момент, на который нужно обращать внимание на трассе».

Катар принимает F1

«Формула-1» заключила десятилетнее соглашение с Катаром о проведении гонок. Мотогонки в классе MotoGP проводятся на международном автодром Лусаил с 2004 г. Но приспособлена ли эта трасса для автогонок? Этот вопрос я задала исполнительному директору Катарской федерации мотоспорта Амро Аль-Хамаду, который принимал участие в переговорах о соглашении.

«Мы не меняли форму самого трека, - объяснил Амро. - Мы только усилили меры безопасности трассы в соответствии с требованиями Международной автомобильной федерации».

Но мероприятие не сводится к собственно гонкам. По словам Амро Аль-Хамада, для гонок 2021 г. была создана фан-зоны и проведено авиашоу, потому что Формула-1 - это нечто большее, чем спортивное мероприятие:

«Я бы сказал, что это настоящий праздник, а не просто спорт. У этого события много аспектов. Я бы также отметил, что такие сериалы, как нетфликсовский "Драйв выживания" придали больше человечности, человеческих чувств этому спорту в глазах болельщиков. Раньше они могли наблюдать только за машинами на треке и сидящими в них пилотами. А сейчас "Формула-1" стала чем-то бо́льшим, чем просто спорт и машины, мчащиеся по треку».

Аль-Хамад также рассчитывает вдохновить молодое поколение с помощью открытия в Катаре академии картинга:

«Еще до того, как мы заключили соглашение с Формулой-1 о проведении у нас гонок, мы пытались создать основу для мотоспорта. Для этого мы привлекли На́ссера Аль-Атти́ю и вместе выступили с инициативой создания Академии картинга. Сейчас туда приходит очень много молодёжи, а мы создаем условия для того, чтобы они стали в будущем профессиональными гонщиками».

Автомобиль - не только средство передвижения

От Феррари до МакЛаренов, суперкары на улицах Дохи уже давно никого не удивляют. Но как возникает страсть к коллекционированию роскошных автомобилей?

Мохаммедом Аль-Кубаиси - владелец редчайшего Lamborghini Countach 1989 г.:

«В детстве я очень любил машины. Мне нравятся Ламборгини, Феррари. Это — моя страсть, хобби. Поэтому я решил открыть в 2014 г. клуб Elite Supercars».

Мохаммед - лишь один из многих местных собирателей редких и экзотических автомобилей. Как, например, этот Lamborghini Aventador SV.

«Моим первым суперкаром был BMW M5, - рассказывает шейх Саиф бин Нассер аль-Тани. - Мне нравится водить мощные машины, слышать рёв двигателя. Мы подумываем поездить на ней в Европе, Америке, Азии. Покататься по миру». Сейчас он владеет гибридным Ferrari SF90 Stradale с двигателем V-8 с двойным турбонаддувом и тремя эктрордвигателями.

Скоро на дороги катара выедет еще больше таких машин. «Мы хорошо развиваемся, говорит директор дилерской сети McLaren Doha Джасим Аль-Эмади. - Нашими машинами интересуются не только покупатели и владельцы. Инженерными решениями в наших машинах интересуются люди от мала до велика».

Воспоминание о прошлом

Машины всегда были важной частью культуры Катара. От любви к большим американским машинам 60-70-х гг. мы перешли к машинам с меньшим количеством выбросов и с более высокими стандартами безопасности. Автомобильная промышленность очень сильно изменилась. Тут есть места, которые позволяют вспомнить о её прошлом, больше узнать об автомобилях и о самом Катаре.

В музее шейха Фейсала бин Кассим аль-Тани — больше 600 машин. От самых ранних автомобилей — как этот Бенц Идеал 1900 г. - до самых дорогих для своего времени. Визит в такой музей равносилен уроку истории.

«Машины символизируют изобретательность людей, примененную с целью сократить расстояния между местами, между людьми и, самое главное, создать мост между цивилизациями», - считает директор музея Клаудио Кравера.

Эта коллекция классики стала примером для многих других, в том числе для Эссы Насера аль-Кааби, открывшего этот музей на своей старой ферме:

«Мой покойный отец купил мне эту машину в 1991 г., когда я был еще молодой. Я продал ее, а затем выкупил после долгих, но успешных поисков. Я раньше не понимал, что Range Rover, который всё еще на ходу, — это редкость. С годами производители выработали новые меры безопасности. В более новых машинах есть ремни, подушки и т. д. Но во многих представленных здесь машинах ничего такого нет. Но тем не менее, чем старее машина, тем она дороже».

Даже иностранец может заметить, как важна история страны для местных жителей. Эти машины напоминают об этой истории. Бернис Торнхил сотрудница музея старинных автомобилей.

В этих музеях можно увидеть и старинные машины, и новые переделанные любителями модели. Каждая машина может рассказать нам что-то об эволюции технологий, стандартов безопасности и дизайна.