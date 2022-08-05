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Франция

"9 из 10 лесных пожаров происходят по вине человека"

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Пожар в департаменте Гар уничтожил 370 гектаров леса
Пожар в департаменте Гар уничтожил 370 гектаров леса   -   Авторское право  AP/AP

На юге Франции жандармы, лесники и специалисты особого следственного отдела обходят остатки выгоревших лесов — в поисках причин пожара. Пламя в департаменте Гар уничтожило почти 400 гектаров, и огонь удалось потушить лишь на днях.

Расследование идёт как на месте преступления. Красными флажками помечают направление распространения огня, жёлтыми — места, где пламя меняло направление. Белыми значками отмечают возможное присутствие человека, например окурки или следы горючего. Такие находки обследуют наиболее тщательно.

Стефан Ройе, Национальное управление лесного хозяйства:

"Девять из десяти пожаров происходят по вине человека. Единственная естественная причина в наших условиях — это молния. А из оставшихся девяти, пять — это возгорания из-за небрежности, три — поджоги, и ещё одна причина — неисправности в электроборудовании или на железной дороге".

Кроме материальных свидетельств, следователи уделяют большое внимание общению с местными жителями, которые могут указать на возможных поджигателей.

На минувшей неделе в департаменте Гар задержали женщину, которую заметили рядом с начинавшимся пожаром, а также двоих детей 10 и 12 лет, о которых сообщили соседи.

Этим летом лесные пожары во Франции уничтожили десятки тысяч гектаров леса. Июль в республике стал самым сухим за всю историю наблюдений.