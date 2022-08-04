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Франция

Бордо: спасти от засухи урожай и вино

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 Кнарик Хачатрян
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Поливка лоз в регионе Бордо
Поливка лоз в регионе Бордо   -   Авторское право  PHILIPPE LOPEZ/AFP or licensors

В виноградарстве полив лоз запрещен с начала мая до сбора урожая, за исключением случаев сильной засухи. В знаменитом винодельческом регионе Бордо во Франции некоторые молодые лозы в плохом состоянии поливают уже с июля. По данным Météo France, такого засушливого лета в старне не было с 1959 года.

В хозяйстве Château Picque Caillou виноделы используют трактор, предназначенных для разбрасывания удобрений. Но сейчас он выполняет другую функцию - транспортировку воды.

Владелец замка Picque Caillou Полен Калве говорит:

"У каждого из двух человек, которые там находятся, есть шланг с металлическим наконечником, который позволяет направить воду вниз по стволу, чтобы попасть прямо к корням. Чтобы вода гарантированно проникла прямо в сердце лозы, а не разбрызгивалась, чтобы хорошенько пропитала непосредственно корни".

Каждая лоза получает 5 литров воды через трубу, соединенную с цистерной. Предписания не позволяют использовать водопроводную воду, но, к счастью, неподалёку есть колодец. Полив должен быть умеренным, его применяют лишь для тех лоз, которые без этого не выживут.

Увядшие, пожелтевшие, побуревшие или даже обгоревшие листья... Обычно лоза прекрасно себя чувствует в засушливом климате, но на бедной влагой щебнистой почве она не выдерживает чрезмерного обезвоживания.

"Эти жёлтые листья свидетельствуют о том, что виноградная лоза защищает себя, она перестает питать определенные листья - очевидно, чтобы выстоять перед лицом этого стресса, недостатка воды", — поясняет Полен Калве.

Из 25 гектаров виноградников этим летом почти 10% будут орошаться, чтобы ограничить последствия нынешней засухи - это в основном молодые лозы от трех до восьми лет, они особенно уязвимы из-за своих корней, которые ещё слишком коротки, чтобы добывать влагу из глубины. А осадков в этих местах не выпадало уже давно.

Французские виноградари, которые в последние месяцы пострадали от заморозков и града, теперь столкнулись с засухой. Но они не теряют надежды на хороший урожай: метеорологи обещают ливневые дожди в ближайшие недели.