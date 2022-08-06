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мир

"Красный" уровень угрозы из-за засухи в Европе

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Засуха выжигает посевы, а режим экономии воды не позволяет их поливать
Засуха выжигает посевы, а режим экономии воды не позволяет их поливать   -   Авторское право  Luca Bruno/The Associated Press

Французское правительство организует антикризисный штаб по борьбе с последствиями засухи. Июль оказался самым сухим месяцем за последние шесть десятилетий, выпало в 7 раз меньше осадков, чем должно было. Более сотни коммун испытывают серьёзные проблемы с доступом к питьевой воде, под угрозой оказался урожай.

Кристоф Бешу, министр экологии Франции:

"Мы оказались в условиях, которые больше никак нельзя назвать обычными. Мы никогда не испытывали такой засухи, как эта. И плохая новость в том, что, насколько мы можем видеть, нет никаких оснований думать, что это прекратится."

Все департаменты Франции оказались под особым контролем из-за засухи, в 46 из них действует наивысший уровень угрозы, предполагающий серьёзные ограничения на использование воды.

В 16 городах Италии, включая Рим, Милан, Флоренцию и Геную, введён наивысший, "красный" уровень опасности. Температура воздуха там держится на уровне выше 40°C. Синоптики прогнозируют, что в выходные даже ночью может быть под 30.

Власти Нидерландов призывают граждан по-максимуму экономить воду: проводить меньше времени в ду́ше, не мыть машины и не поливать газоны. Несколько дней назад в королевстве создали антикризисную группу, которая будет регулировать распределение воды при необходимости. Многие реки страны настолько обмелели, что насосы больше не могут работать.

Снижается уровень и крупных рек, таких как Дунай. В районе, где сходятся границы Болгарии, Румынии и Сербии, песчаные отмели стали островками, показавшись над водой. Ещё в конце июля на нескольких участках реки было закрыто судоходство.