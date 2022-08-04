Пожар в берлинском лесу

Крупный пожар вспыхнул в берлинском лесу Грюневальд после взрывов на полицейском полигоне - на его складе хранилось около 25 тонн боеприпасов времен Второй мировой войны, а также конфискованная у населения пиротехника. Боеприпасы детонировали около часа. Огнём была охвачена площадь в 1,5 гектара.

Дважды в год на этом полигоне проводятся контролируемые взрывы, чтобы обезвредить боеприпасы и петарды. Что именно произошло - пока неизвестно.

Барбара Словик, начальник полиции Берлина, говорит:

"Мы находимся в процессе расследования. Мы пытаемся добраться до места происшествия как можно быстрее со следователями по поджогам. Сейчас пока не время с точностью сказать, что стало причиной. Жители Берлина теряются в догадках. Но что именно произошло, определят эксперты. И тогда мы ответим на все вопросы. Должна ли была сработать сигнализация? Или причина пожара находилась вне строения, так что никакая система не могла бы отреагировать на возгорание?"

На место выехали около 100 пожарных и полицейских, но из-за опасной ситуации они не сразу смогли приблизиться к очагу возгорания. Была запрошена дистанционно управляемая специальная машина Федеральных вооружённых сил Германии, а также пожарные цистерны и водомёты.

Городское шоссе Авус и другие прилегающие дороги перекрыли, были остановлены пригородные поезда и движение в метро. Жителям прилегающих районов рекомендовали держать закрытыми окна и двери, а также не включать кондиционеры.

В последние дни в Берлине стоит жаркая засушливая погода. Это могло повлиять на распространение пламени и создать проблемы для пожарных.