Эстония демонтирует памятники времен СССР

Власти Эстонии приняли решение демонтировать памятники советских лет, включая танк Т-34 в Нарве, приграничном с Россией городе.

Дискуссии о переносе нарвского танка и других монументов начались после вторжения российской армии на территорию Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила принятое правительством решение тем, что танк - это орудие убийства, и сейчас он символизирует убийство людей в Украине.

"Мы решили главное, коммунистические памятники должны быть перенесены из общественного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее", - сказал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Нарвские власти, чтобы не нагнетать ситуацию, предлагали оставить советский танк на месте, отмечая что большинство нарвитян против демонтажа памятника. После заявлений о переносе танка возле него не раз собирались десятки людей.

Премьер Каллас говорит, что понимает важность диалога с местными жителями в этой ситуации.

"Российская агрессия в Украине вскрыла раны в нашем обществе, о которых напоминают эти коммунистические памятники, и поэтому их устранение из общественного пространства необходимо, чтобы избежать дополнительной напряженности" Кая Каллас премьер-министр Эстонии

В соседней с Эстонией Латвии в середине июня парламент принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". В списке подлежащих сносу памятников 69 объектов, все они будут убраны до 15 ноября.

Демонтаж мемориала в парке Победы в Риге начнется в ближайшие недели.