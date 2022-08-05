Эстония демонтирует памятники времен СССР

Эстония демонтирует памятники времен СССРКомментарии
Власти Эстонии приняли решение демонтировать памятники советских лет, включая танк Т-34 в Нарве, приграничном с Россией городе.
Дискуссии о переносе нарвского танка и других монументов начались после вторжения российской армии на территорию Украины.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила принятое правительством решение тем, что танк - это орудие убийства, и сейчас он символизирует убийство людей в Украине.
"Мы решили главное, коммунистические памятники должны быть перенесены из общественного пространства, и мы сделаем это как можно быстрее", - сказал премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Нарвские власти, чтобы не нагнетать ситуацию, предлагали оставить советский танк на месте, отмечая что большинство нарвитян против демонтажа памятника. После заявлений о переносе танка возле него не раз собирались десятки людей.
Премьер Каллас говорит, что понимает важность диалога с местными жителями в этой ситуации.
В соседней с Эстонией Латвии в середине июня парламент принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". В списке подлежащих сносу памятников 69 объектов, все они будут убраны до 15 ноября.
Демонтаж мемориала в парке Победы в Риге начнется в ближайшие недели.