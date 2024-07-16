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Эстония предложила России совместно измерить фарватер Нарвы

Рыбаки ловят рыбу возле крепостей Нарвы (слева) в Эстонии и Ивангорода (справа) в России в среду, 24 мая 2023 года.
Рыбаки ловят рыбу возле крепостей Нарвы (слева) в Эстонии и Ивангорода (справа) в России в среду, 24 мая 2023 года. Авторское право James Heintz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право James Heintz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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МИД Эстонии вызвал представителя российского посольства в Таллине и передал ему дипломатическую ноту с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва

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Министерство иностранных дел Эстонии предложило России провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва для разрешения разногласий по поводу как называемых "украденных буёв".

В ночь на 23 мая российские пограничники демонтировали 25 буёв, утверждая, что они находятся на стороне РФ.

Керли Вески, гендиректор юридического департамента Министерства иностранных дел Эстонии рассказала:

"Мы ещё раз получили ответ: они говорят, что эти буи находились в российских водах, что они имели право их отобрать, что мы должны признать это пограничным инцидентом. Очевидно, мы не можем признаться в том, чего не делали, потому что мы поставили буи в эстонских водах. Поэтому, поскольку одним из наших общих предложений действительно было провести измерения, а они в ответ попросили уточнить, что именно мы имеем в виду, как будут выглядеть эти измерения, сегодня мы пользуемся случаем, чтобы уточнить".

Условия в проточных водоемах могут меняться в течение десятилетий из-за природных подвижек. В последний раз Россия и Эстония проводили совместные измерения на Нарве 20 лет назад. Новые Таллин предложила начать не позднее августа. В случае отказа он намерен руководствоваться предыдущими измерениями.

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