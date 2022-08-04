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Ливан

Вторая годовщина взрыва в порту Бейрута

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Граффити с указанием числа жертв взрыва в порту Бейрута
Граффити с указанием числа жертв взрыва в порту Бейрута   -   Авторское право  Hassan Ammar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Два года назад в порту Бейрута произошел мощный взрыв, унесший более 2 сотен жизней и оставивший за собой масштабные разрушения.

Одним из символов той трагедии стал остов зернового элеватора, часть которого обрушилась в конце июля в результате длительного горения зерна, забродившего в условиях сильной жары.

Из-за угрозы дальнейшего обрушения здания власти перекрыли дороги, ведущие к гавани.

Причиной взрыва двухлетней давности стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной у нарушителей и хранившейся в порту Бейрута.

Как результат более 200 погибших, около 6 тысяч человек получили ранения, десятки числятся пропавшими без вести, 300 тысяч жителей остались без жилья.

Трагедия повлекла за собой массовые протесты, власти обвиняли в укоренившейся коррупции и плохом управлении, что привело страну к разрушительному финансовому кризису.

Вскоре правительство ушло в отставку, а тогдашнего премьер-министра Хасана Диаба и трех экс-министров обвинили в преступной халатности. Позже расследование было приостановлено "в обстановке политико-юридического давления".