Бейрут: найти причину взрыва

Команда французских экспертов присоединилась к расследованию мощного взрыва в Бейруте. Ранее вертолетоносец Tonnerre ВМС Франции доставил в Ливан более 700 военнослужащих для участия в гуманитарных миссиях, а также продовольственную помощь и стройматериалы.

Расследованием взрыва при приглашению ливанских властей будет заниматься и ФБР. Совместно они должны найти ответы, касательно причин взрыва, в результате которого более 170 человек погибли, тысячи получили ранения, а несколько кварталов города превратились в руины.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл призвал к прозрачности расследования.

Что именно произошло? Что привело к обстоятельствам этого взрыва? Нам действительно нужно убедиться, что будет проведено тщательное и прозрачное, заслуживающее доверия расследование. Я знаю, что все этого требуют Дэвид Хейл Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам

Причина пожара, который привел к возгоранию почти 3000 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута, остается неясной.

Появились документы, свидетельствующие о том, что высшее руководство страны и сотрудники Службы безопасности были осведомлены о химических веществах, хранящихся в порту.

Многие ливанцы хотят, чтобы расследование было неподконтрольным правительству. По их мнению, пререкания между давно укоренившимися политическими группировками, печально известными коррупцией, не позволят выявить информацию, наносящую ущерб их руководству.

Высшие должностные лица, включая президента Мишеля Ауна, отвергли призывы к независимому расследованию, назвав его “пустой тратой времени”.