Германия: биогаз для энергетической независимости

Российский "Газпром" поставляет в Германию лишь около 20% ожидаемого газа, а впереди зима с возможным нормированным использованием отопления.

Но некоторые немецкие города лучше подготовлены к холодам, поскольку наладили местное энергоснабжение. Экскременты кур, коров и свиней здесь, на заводе в Цербсте, в нескольких часах езды к западу от Берлина, превращаются в биогаз.

"Каждый рабочий день мы производим столько газа, что его энергоотдача эквивалентна 20-ти тоннам нефти. Это один полный танкер", - говорит Крис Дёринг, владелец биогазовой установки.

Германия думает о своём газообеспечении уже сейчас. Некоторые предприятия - и, возможно, даже некоторые домашние хозяйства - готовятся сокращать потребление газа. А здесь, в Цербсте, критически важная инфраструктура сможет функционировать при дальнейшем сокращении поставок благодаря биогазовой установке.

"С нашими местными партнёрами, оператором газовой сети и городскими властями, мы сможем обеспечить отопление больницы, школы и другой критически важной инфраструктуры", - обещает Дёринг.

Может ли это быть решением энергетического кризиса для всей Германии и ЕС? "Может, - говорят эксперты, - но расширить производство биогаза достаточно быстро не получится. А вот в долгосрочной перспективе он будет играть все более важную роль в Европейском союзе.

Хайко Ломанн, эксперт по вопросам энергетики, поясняет:

"У ЕС есть план RePowerEU как концепция отказа от российского газа, и биогаз в этом плане должен сыграть огромную роль. Однако большинство людей, которых я знаю, не думают, что это вполне возможно. План может оказаться неосуществимым".

Йона Келлгрен, Euronews:

_"Перед Германией стоит огромная задача, огромная проблема, поскольку она пытается стать независимой от российской энергетики и особенно от российского газа. И биогаз, подобно этому, который производят здесь, к западу от Берлина, сейчас пока не решит эту проблему. Но в будущем он может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Германии". _