Болгария: протесты против российского газа

В столице Болгарии — многотысячная акция протеста против возможного возобновления поставок газа из России. Манифестанты требуют от нового временного правительства страны отказаться от переговоров с "Газпромом".

Ранее глава минэнерго Болгарии заявил, что не собирается оставлять население страны зимой "без ничего" и что с "Газпромом" можно сотрудничать на тех же условиях, на каких это до сих пор делают многие страны ЕС.

В России при этом возможность возобновления поставок Софии восприняли неоднозначно. Сенатор Алексей Пушков назвал Болгарию "активно недружественным" государством.

В конце июня София объявила "персонами нон грата" сразу 70 российских дипломатов, обвинив Москву во вмешательстве во внутренние дела Болгарии.

Поставки газа прекратились ещё до того, в апреле, когда "Булгаргаз" отказался переходить на оплату рублями.

Среди альтернативных вариантов, которые рассматривает руководство республики — поставки американского СПГ морем или трубопроводный газ из Азербайджана; но ответвление для его поставок пока не прошло сертификацию.