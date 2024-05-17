Парламент Германии осуждает политическое насилие

By Euronews

После нападения на премьер-министра Словакии и на фоне подготовки к европейским выборам в Бундестаге обсуждают рост политического насилия

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В парламенте Германии — дебаты о росте политического насилия в стране и в Европе в целом: ораторы единодушно осудили недавнее покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Тино Чурпалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»:

«Мы осуждаем их в полном объеме. Такие преступления необходимо расследовать, а виновные должны быть наказаны безо всяких ограничений. Я обращаюсь непосредственно ко всем партиям в этой палате и за её пределами. Мы не должны делать никаких различий. Однако многие сейчас снова облегчают себе задачу и разыгрывают карту экстремизма, как мы слышали от министра. Но именно это, граждане слышали уже много раз: или опять виновата АдГ, или Путин».

По данным немецкого парламента, в 2023 году избранные представители стали жертвами 2790 нападений. Почти половина случаев — нападения на представителей «Зелёных».

Один из последних случаев произошёл 8-го мая: в берлинской библиотеке мужчина ударил по голове экономическую советницу, экс-бургомистра столицы и экс-министра Франциску Гиффай.

Лиза Паус, министр по делам семьи:

«В нашей стране что-то пошло не так. Насилие становится частью политических дебатов. Преданные своему делу люди, волонтёры становятся жертвами нападений, их избивают, пинают, толкают и плюют в них».

Особую обеспокоенность вызвал тот факт, что рост насилия происходит на фоне подготовки к выборам в Европейский парламент.