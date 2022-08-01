Текстовая трансляция Euronews | Россия усиливает группировку войск на Криворожском направлении

Текстовая трансляция Euronews | Россия усиливает группировку войск на Криворожском направленииКомментарии
Российская армия ведет наступление в направлении Бахмута и усиливает группировку войск на Криворожском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь. Накануне в Генштабе отметили, что россиянам удалось продвинуться в районе Авдеевки.
В ночь на понедельник российские войска вновь обстреляли Николаев, сообщил мэр Александр Сенкевич. В городе были слышны мощные взрывы.
С начала российского вторжения в Украину армия РФ атаковала гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. По гражданским объектам было нанесено более 17 тысяч ударов, около 300 – по военным, подсчитали в СНБО. В первую очередь удары наносятся по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта.
Первое судно, груженое зерновыми, выйдет в понедельник утром из Одессы и направится в Ливан, сообщает Минобороны Турции со ссылкой на Совместный координационный центр.
Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики 31 июля, сообщил представитель ЛНР Андрей Марочко.
Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Армия РФ возобновила наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма и, вероятно, создает условия для наступательных операций на западе Харьковской области или в направлении Харькова, сообщает американский Институт изучения войны.
"Российские войска держат позиции у Балаклеи и Великой Камышевахи в течение нескольких месяцев и могут использовать эти два района как плацдарм для наступательной операции", - полагают эксперты института.
Президент РФ Владимир Путин, возможно, приказал российским силам занять Харьков и неоккупированную часть Харьковской области, однако маловероятно, что он добьется успеха в достижении этих целей, говорится в сводке.
Россия корректирует план наступления в Донбассе, сообщает Би-би-си со ссылкой на британскую разведку.
В течение последних четырех дней РФ предпринимала тактические атаки на бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно. Вероятно, Москва перебрасывает значительную часть своих сил из северного Донбасса на юг Украины. По всей видимости, Россия корректирует оперативный план своего наступления в Донбассе после того, как не смогла добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом. Скорее всего, Россия определила свой запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении, говорится в сообщении британского минобороны в Твиттере.
Международный комитет Красного Креста сообщил, что еще не получил официального разрешения на посещение колонии в Еленовке в Донецкой области. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Москва пригласила экспертов ООН и Красного Креста расследовать удар по колонии в Еленовке, где погибли десятки украинских военнопленных.
We will not stop seeking access to these POWs and to all POWs of this international armed conflict who we have not had access to yet.— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022
ВС Украины не обстреливали территорию самопровозглашенной ЛНР 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя республики Андрея Марочко.
"За истекшие сутки, 31 июля 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано", - цитирует агентство Марочко.
Россия ведет наступление в направлении Бахмута и усиливает группировку войск на Криворожском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Беларуси. Накануне в украинском генштабе сообщили, что россиянам удалось продвинуться в районе Авдеевки в Донецкой области.
В ночь на понедельник российские войска вновь обстреляли Николаев, сообщил мэр Александр Сенкевич.
"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности!", – написал Сенкевич в телеграм-канале.