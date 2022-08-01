Текстовая трансляция Euronews | Россия усиливает группировку войск на Криворожском направлении

Российская армия ведет наступление в направлении Бахмута и усиливает группировку войск на Криворожском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь. Накануне в Генштабе отметили, что россиянам удалось продвинуться в районе Авдеевки.

В ночь на понедельник российские войска вновь обстреляли Николаев, сообщил мэр Александр Сенкевич. В городе были слышны мощные взрывы.

С начала российского вторжения в Украину армия РФ атаковала гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. По гражданским объектам было нанесено более 17 тысяч ударов, около 300 – по военным, подсчитали в СНБО. В первую очередь удары наносятся по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта.

Первое судно, груженое зерновыми, выйдет в понедельник утром из Одессы и направится в Ливан, сообщает Минобороны Турции со ссылкой на Совместный координационный центр.

Вооруженные силы Украины не обстреливали территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики 31 июля, сообщил представитель ЛНР Андрей Марочко.