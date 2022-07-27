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Украина

Турция открывает центр по координации вывоза украинского зерна

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Президент Турции и генеральный секретарь ООН
Президент Турции и генеральный секретарь ООН   -   Авторское право  Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service

Турция официально открывает совместный координационный центр для экспорта украинского зерна в рамках соглашения, поддерживаемого ООН и направленного на возобновление поставок, впервые после февральского вторжения России в соседнюю страну.

Хулуси Акар, министр обороны Турции, пояснил:

"Обязанностью этого центра является обеспечение безопасной морской перевозки зерна и аналогичных продуктов питания, экспортируемых из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный".

Власти Одессы, главного портового города Украины, наблюдают за процессом прокладки маршрутов для судов, экспортирующих зерно, в соответствии с прорывным соглашением, достигнутым на прошлой неделе в Турции.

Первые суда, скорее всего, отправятся в плавание в ближайшие дни. Об этом сообщил в среду представитель Одесского областного военного управления Сергей Братчук. 

В Москве представитель МИД России Иван Нечаев заявил, что в ближайшее время должна быть дана оценка подписанным на прошлой неделе сделкам, но призвал к конструктивным усилиям со стороны международного сообщества:

"Мы привержены своим обязательствам и настроены на эффективное выполнение Стамбульских договорённостей. При этом большое значение имеют конструктивные усилия других стран, в том числе честное содействие со стороны ООН и добросовестный подход международного сообщества, в первую очередь западных стран".

После встречи со своим испанским коллегой в Варшаве премьер-министром Польши Матеуш Моравецкий заверил, что его страна готова помочь вывезти украинское зерно, заблокированное россиянами в черноморских гаванях:

"Мы готовы помочь в экспорте украинского зерна, так как отсутствие экспорта может привести к колоссальному дефициту доступа к зерну, к пшенице, в Северной Африке и на Ближнем Востоке".

По данным украинских властей, российские войска продолжают штурмовать Луганскую область и атаковать Донецкую. Николаев и Харьков вновь подверглись обстрелам, повреждены гражданские объекты. В Харькове ранения получили 6 человек. Неспокойно в Сумской и Днепропетровской областях.