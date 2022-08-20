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мир

Из портов Украины уже вывезли более 650 тысяч тонн зерна

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 Андрей Позняков
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Антониу Гутерриш во время визита в Стамбул
Антониу Гутерриш во время визита в Стамбул   -   Авторское право  Francisco Seco/AP Photo

Более 650 тысяч тонн зерна уже вывезены из портов Украины с начала месяца. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Гутерриш заявил об успешной работе Совместного координационного центра, занимающего вопросами экспорта продовольствия, и выразил надежду на то, что эта работа будет способствовать снижению цен на продукты питания.

Я был в Одесском порту и видел своими глазами погрузку пшеницы на судно. Я был так тронут, глядя, как зерно заполняет трюмы. Это был заряд надежды для очень многих людей по всему миру. Мы находимся в начале гораздо более длительного процесса, но вы уже продемонстрировали потенциал этого важного соглашения для всего мира.
Антониу Гутерриш
генсек ООН

Соглашение о разблокировании украинских портов и поставках сельхозпродукции было подписано в Стамбуле 22 июля. Стороны обязались не препятствовать движению грузовых судов в Чёрном море, а также договорились о досмотре грузов.

Экспорт зерна и удобрений из Украины был прерван с началом российского вторжения. Киев обвинял Москву в блокировании портов. Россия заявляла, что движению судов мешают мины, установленные украинскими военными.