Из портов Украины уже вывезли более 650 тысяч тонн зерна

Из портов Украины уже вывезли более 650 тысяч тонн зернаКомментарии
Более 650 тысяч тонн зерна уже вывезены из портов Украины с начала месяца. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Гутерриш заявил об успешной работе Совместного координационного центра, занимающего вопросами экспорта продовольствия, и выразил надежду на то, что эта работа будет способствовать снижению цен на продукты питания.
Соглашение о разблокировании украинских портов и поставках сельхозпродукции было подписано в Стамбуле 22 июля. Стороны обязались не препятствовать движению грузовых судов в Чёрном море, а также договорились о досмотре грузов.
Экспорт зерна и удобрений из Украины был прерван с началом российского вторжения. Киев обвинял Москву в блокировании портов. Россия заявляла, что движению судов мешают мины, установленные украинскими военными.