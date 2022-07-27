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Германия

Поставки газа по "Северному потоку-1" сократились до 20%

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 Вероника Доваль
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Газопровод
Газопровод   -   Авторское право  Euronews

Объем российского природного газа, поступающего в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", начал падать. Об этом сообщили немецкие власти, ожидая его дальнейшего снижения.

Ранее "Газпром" объявил, что сократит поставки до 20% в связи с проведением ремонтных работ. С начала июня компания снизила поставки газа по "Северному потоку" на 80%. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, у "Газпрома" нет возможности поставлять больше газа из-за необходимости ремонта оборудования. В Европе же считают, что Москва снова использует газ в качестве оружия.

Кристиан Эгенхогер, Центр европейских политических исследований: "Президент Путин пытается проверить решимость ЕС, его единство. И он будет играть, давая немного газа одним и не давая другим, - и просто смотреть, удастся ли сохранить единство. До сих пор правительства держались очень твердо. Но, конечно, поддержка населения, промышленности и т.д. оказались под угрозой, и это то, на чем он играет".

Накануне представители государств Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов с 1 августа по 31 марта, чтобы предотвратить энергетический кризис зимой. Однако это соглашение предусматривает исключения для нескольких государств. При этом члены ЕС сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.