В Германии осудили россиянина, организовавшего покушение на чеченского диссидента

By Euronews и AFP

Суд установил, что заказ на убийство был политически мотивированным. Сорванный план, как заявил судья, был подготовлен "с ведома, одобрения и в интересах" Рамзана Кадырова.

Высший земельный суд в Мюнхене приговорил россиянина, который значится в документах как Валид Д., к 10 годам лишения свободы за подготовку убийства чеченского диссидента по приказу окружения Рамзана Кадырова.

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Валида Д. признали виновным в связи с "готовностью совершить убийство" и подготовкой "серьёзного акта насилия, представляющего опасность для государства".

По сообщению СМИ, целью покушения был Мохмад Абдурахманов, получивший в Германии статус беженца. В 2020 году на его брата, чеченского Youtube-блогера и известного критика режима в Грозном Тумсо Абдурахманова, было совершено покушение в Швеции, где он проживает в изгнании.

Подсудимый обвинялся в том, что в первой половине 2020 года, получив приказ от сотрудника чеченского аппарата безопасности, приобрёл оружие, подобрал киллера (Тамерлана А.) и организовал слежку за Мохмадом Абдурахмановым.

Покушения и убийства чеченских диссидентов в ФРГ и в целом в Европе – не редкость.

В декабре в Германии приговорили россиянина к пожизненному заключению за убийство в Берлине в 2019 году участника войны в Чечне Зелимхана Хангошвили.

Суд пришёл к выводу, что убийство было совершено по прямому заказу российских властей.