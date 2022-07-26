Текстовая трансляция Euronews | Украину посетил президент Гватемалы

Текстовая трансляция Euronews | Украину посетил президент ГватемалыКомментарии
Российские войска во вторник утром нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву, сообщили в ОК "Юг". "По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования", – говорится в утренней сводке. В Одесской области снаряды попали в частные дома, возник пожар. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.
На Краматорском направлении ВСУ остановили наступление российской армии в районах населенного пункта Спорное, сообщает Генштаб ВСУ. На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в Берестового и Семигорья, но отступили с потерями. При этом армия РФ продолжает наступление в направлении Покровского.
Россия не исключает сценария, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, сказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Дипломат отметил, что Москва выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и "надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС".
Cтраны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. План сокращения потребления газа Еврокомиссия предложила 20 июля.
Страны ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа, который может быть утвержден сегодня на встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, передает агентство DPA cо ссылкой на источники.
Цель плана - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. Предложенный Еврокомиссией документ предполагает сокращение потребления газа в период с августа этого года по апрель следующего на 15%.
Россия не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы, сказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
"Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями - русофобами, и воспринимаем их соответственно, - отметил дипломат. - Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии".
По словам Волынкина, в случае "радикальной деградации консульских связей" с остальными странами-членами Шенгенского соглашения "нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии".
На Краматорском направлении ВСУ остановили наступление российской армии в районе населенного пункта Спорное, сообщает Генштаб ВСУ.
На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в Берестового и Семигорья, но отступили с потерями.
При этом армия РФ продолжает наступление в направлении Покровского.
Российские войска во вторник утром нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву, сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования", – говорится в утренней сводке.
В Одесской области снаряды попали в частные дома, возник пожар. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.