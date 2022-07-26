Текстовая трансляция Euronews | Украину посетил президент Гватемалы

Российские войска во вторник утром нанесли ракетный удар по Одесской области и Николаеву, сообщили в ОК "Юг". "По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования", – говорится в утренней сводке. В Одесской области снаряды попали в частные дома, возник пожар. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

На Краматорском направлении ВСУ остановили наступление российской армии в районах населенного пункта Спорное, сообщает Генштаб ВСУ. На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в Берестового и Семигорья, но отступили с потерями. При этом армия РФ продолжает наступление в направлении Покровского.

Россия не исключает сценария, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, сказал в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Дипломат отметил, что Москва выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и "надеется на прагматизм и здравый смысл ЕС".

Cтраны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. План сокращения потребления газа Еврокомиссия предложила 20 июля.