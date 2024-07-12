Киев приветствует поставки «Пэтриотов» и F-16

By Euronews

Противовоздушная оборона остаётся ключевым вопросом для ВСУ

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Российские беспилотники и артиллерия в ночь на пятницу нанесли удары по всей Украине. По данным региональных властей, погибли по меньшей мере семь человек, ещё 43 получили ранения.

Новые системы ПВО — в числе постоянных запросов Киева к западным партнёрам. Новые пакеты военной помощи, о которых говорили на саммите НАТО, включают ракетные батареи «Пэтриот» и истребители F-16. США, Дания и Нидерланды заявили, что Киев получит первые такие самолёты уже летом.

Отмечается, что решение отчасти стало реакцией на недавний массированный удар по украинским городам в том числе Киеву, когда под обстрел попала крупнейшая детская больница страны.

В Киеве приветствовали решение стран НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Уже очень скоро будет решение по F-16 — увеличится количество самолётов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение ещё по 5 «Пэтриотам» и десяткам других систем ПВО, а сегодня — решение по самолётам».

Предполагается, что американские системы «Пэтриот» могут сбивать в том числе новейшие российские гиперзвуковые ракеты. При этом на саммите заявили, что гиперзвуковые средства западной разработки в перспективе будут размещены в Германии — наряду с другими системами, способными достигать российской территории.