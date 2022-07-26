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Россия

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024

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Российский космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые в своей карьере вышли в открытый космос.. 3 июня 2021
Российский космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые в своей карьере вышли в открытый космос.. 3 июня 2021   -   Авторское право  AP/Roscosmos

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, недавно сменивший Дмитрия Рогозина на посту гендиректора госкорпорации. По его словам, вместо работы на МКС Россия сосредоточится на создании национальной орбитальной станции.

"Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Отрасль находится в непростой ситуации. Вижу своей основной задачей вместе с моими коллегами не уронить, а поднять планку и, в первую очередь, обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами", — заявил Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодня работой МКС совместно управляют пять космических агентств: России, США, Европы, Японии и Канады. При этом в американском агентстве НАСА заявили, что Москва пока официально не сообщала своим партнерам о намерении выйти из проекта.