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мир

МВФ ухудшил прогноз на ближайшие годы

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МВФ ухудшил прогноз на ближайшие годы
МВФ ухудшил прогноз на ближайшие годы   -   Авторское право  Andrew Harnik/The Associated Press

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по развитию глобальной экономики на ближайшие два года. Среди причин — стремительный рост инфляции и последовавшее за ним ужесточение политики Центральных банков. В МВФ при этом подчеркнули, что повышение базовых ставок безусловно повлечёт экономические издержки, но медлить с этой мерой было бы ещё хуже.

Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист МВФ

"Мировая экономика всё ещё не оправилась от пандемии и российского вторжения в Украину. Сейчас мы сталкиваемся с мрачными и неопределенными перспективами. Глобальный рост производства был пересмотрен в сторону понижения до 3,2% в этом году и 2,9% в следующем году, в то время как инфляция была пересмотрена в сторону повышения до 6,6% в странах с развитой экономикой и 9,5% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Три крупнейшие экономики мира — США, Китай и Европа — буксуют".

МВФ не исключает уже в следующем году новой глобальной рецессии, всего через два года после предыдущей, связанной с пандемией.

При этом прогноз падения российского ВВП улучшен в этом году до -6% — и ухудшен на следующий год, до -3,5%. Это соответствует наиболее негативным прогнозам российских аналитиков.