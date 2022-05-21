Boeing Starliner прибыл на МКС

Американский космический корабль Boeing Starliner впервые прибыл на Международную космическую станцию. Его стыковка с модулем Harmony американского сегмента МКС произошла в субботу на полтора часа позже запланированного времени из-за технических проблем. Корабль доставил на МКС 360 кг полезных грузов.

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся накануне с космодрома на мысе Канаверал. При выходе на орбиту произошел отказ двух из 12 двигателей; в остальном, как заявили в NASA, пуск прошел штатно.