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мир

Boeing Starliner прибыл на МКС

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 Кнарик Хачатрян
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Boeing Starliner летит к МКС
Boeing Starliner летит к МКС   -   Авторское право  Joel Kowsky/(NASA/Joel Kowsky) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/audience/formedia/features/MP_Photo_Guidelines.

Американский космический корабль Boeing Starliner впервые прибыл на Международную космическую станцию. Его стыковка с модулем Harmony американского сегмента МКС произошла в субботу на полтора часа позже запланированного времени из-за технических проблем. Корабль доставил на МКС 360 кг полезных грузов. 

Пуск ракеты Atlas V со Starliner состоялся накануне с космодрома на мысе Канаверал. При выходе на орбиту произошел отказ двух из 12 двигателей; в остальном, как заявили в NASA, пуск прошел штатно.