Климат: ежи предупреждают об опасности

Рекордно высокие температуры и засуха создают проблемы не только для людей. Ученые установили, что особенно восприимчивы к изменению климата - ежи.

Зоозащитники Франции констатируют: с каждым годом все больше этих зверьков попадает в центры по уходу за животными.

Сара Шталь, директор НКО "Les P'tits Kipiks":

"Мы наблюдаем наплыв ежей, и он растёт в геометрической прогрессии. Год за годом всё больше животных поступает в приюты. Причин много. На самом деле, это совокупность факторов. Конечно, дело и в измении климата. Ежик во Франции, как белый медведь, - своего рода символ - животное, которое предупреждает нас о наличии угрозы".

В последние годы учёные говорят о резком сокращение популяции ежей. Есть опасения, что к 2050 году их может вовсе не остаться на планете.

Чем дольше длится засуха, тем труднее добывать пищу - выскрёбывать из твёрдой почвы любимые лакомства - червей и улиток.

Сара Шталь:

"Также они испытывают трудности с поиском воды. Иногда им приходится проделывать для этого очень долгий путь. Перелезать через заборы, проходить по садам и огородам, где могут быть собаки, переходить дороги, где их могут задавить. Засуха и нехватка воды - это большая проблема".

Тёплая зима тоже сказывается. Спячка прерывается, раньше времени наступает брачный период. Первое потомство появляется на свет уже в конце января. Но похолодания в марте, апреле и мае могут быть губительны для маленьких зверьков.

Человеческий фактор, изменение климата, использование пестицидов - всё это делает ежей более восприимчивыми к болезням. Некогда распространённый вид уже скоро может оказаться на грани вымирания.