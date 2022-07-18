Волна жары: климатический кризис в Европе

Небывалая жара в Соединённом Королевстве, переполненные пляжи в Брайтоне и первое в истории "красное" предупреждение британских синоптиков: метеорологическое управление страны (Met Office) заявило о "риске для жизни" в связи с аномальными температурами. В Лондоне в начале недели столбик термометра может впервые подняться до 40°C. Предыдущий рекорд – более 38 градусов – был зарегистрирован в Кембридже 25 июля 2019 года.

Вот, что говорят на набережной английского курорта:

– Раньше я был одним из тех, кто полагал, что это всё просто политика. Но теперь мне ясно, что ситуация серьёзная и нам определенно нужно что-то делать, чтобы спасти нашу планету и обеспечить жизнь грядущим поколениям.

– Какой ужас. Ровно год назад нас заливал дождь, мы как раз говорили о том, как сегодняшняя погода отличается от того, что было год назад. Изменение климата реально, и меня это очень пугает.

В континентальной Европе из-за второй за месяц волны жары умирают люди. За минувшие выходные в Испании и Португалии было зафиксировано более тысячи смертей, связанных с эпизодом рекордных температур. В Мадриде прямо на тротуаре было найдено тело погибшего работника городских коммунальных служб, ему было 60 лет.

Тысячи жителей Южной Европы были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться из-за бушующих пожаров. На северо-западе Испании от полученных ожогов скончался пожарный.

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