English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Волна жары: климатический кризис в Европе

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Иллюстрационное фото: жара в Милане
Иллюстрационное фото: жара в Милане   -   Авторское право  AP Photo/Luca Bruno

Небывалая жара в Соединённом Королевстве, переполненные пляжи в Брайтоне и первое в истории "красное" предупреждение британских синоптиков: метеорологическое управление страны (Met Office) заявило о "риске для жизни" в связи с аномальными температурами. В Лондоне в начале недели столбик термометра может впервые подняться до 40°C. Предыдущий рекорд – более 38 градусов – был зарегистрирован в Кембридже 25 июля 2019 года.

Вот, что говорят на набережной английского курорта:

– Раньше я был одним из тех, кто полагал, что это всё просто политика. Но теперь мне ясно, что ситуация серьёзная и нам определенно нужно что-то делать, чтобы спасти нашу планету и обеспечить жизнь грядущим поколениям.

Какой ужас. Ровно год назад нас заливал дождь, мы как раз говорили о том, как сегодняшняя погода отличается от того, что было год назад. Изменение климата реально, и меня это очень пугает.

В континентальной Европе из-за второй за месяц волны жары умирают люди. За минувшие выходные в Испании и Португалии было зафиксировано более тысячи смертей, связанных с эпизодом рекордных температур. В Мадриде прямо на тротуаре было найдено тело погибшего работника городских коммунальных служб, ему было 60 лет.

Тысячи жителей Южной Европы были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться из-за бушующих пожаров. На северо-западе Испании от полученных ожогов скончался пожарный.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.