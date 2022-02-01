Жители Мьянмы отмечают годовщину военного переворота забастовкой

Противники военного правления в Мьянме во вторник отметили годовщину введения режима чрезвычайного положения общенациональной забастовкой, названной в СМИ "тихим вторником".

Одновременно стало известно, что армейское руководство продлевает чрезвычайный режим еще на шесть месяцев. Хту Аунг, местный житель, тоже участвует в акции протеста.

"Спустя год после переворота у нас в Мьянме военные каждый день убивают людей, а мир закрывает на это глаза, - рассказывает он, скрывая лицо. - Военный совет по-прежнему совершает преступления против человечности, например, задерживает гражданских лиц, сжигает целые деревни во время столкновений с Народными силами обороны. Мы живем с пытками, убийствами и угнетением".

Большинство граждан выражают тихий протест, опасаясь репрессий. Однако во втором по величине городе Мьянмы Мандалай люди решили выйти на улицы с мегафонами и лозунгами. Ранее власти заявили, что могут преследовать демонстрантов по антитеррористическому закону.

Майтху, жительница города Мандалай, признается: "Молодежь Мьянмы в последние годы почувствовала вкус свободы, увлекалась технологиями. Нам нравится этот путь, мы не хотим снова прыгать в темную дыру. Если мы будем жить под властью Военного совета, наши души умрут, и у нас не останется шансов".

Год назад военные Мьянмы захватили власть, сместив гражданское руководство. Действия армии вызвали волну протестов, которые режим жестко подавляет. Ряд стран - США, Великобритания, Канада, ЕС - ввели в отношении военных Мьянмы санкции.